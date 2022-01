Celta de Vigo vs. Atlético Baleares EN VIVO por Directv Sports : este miércoles 5 de enero desde las 2:00 p. m. (hora peruana) por los dieciseisavos de final de la Copa del Rey . El partido también será transmitido por Directv GO , DAZN y Sky HD , mientras que podrás seguir todas las incidencias, con videos de los goles al instante, en este minuto a minuto.

Las acciones se desarrollarán en el Estadio Balear de Palma de Mallorca y el árbitro Mario Melero López se encargará de impartir justicia. Es preciso mencionar que Celta de Vigo viene de superar, en tiempo extra, por 2-1 al Andorra; en tanto que Atlético Baleares derrotó 5-4 en penales al Calahorra, tras igualar 1-1 en 120 minutos.

¿A qué hora ver partido Celta vs Atlético Baleares?

Estados Unidos – 11.00 a. m. hora de Los Ángeles

México – 1.00 p. m.

Estados Unidos – 1.00 p. m. hora de Texas

Perú – 2.00 p. m.

Ecuador – 2.00 p. m.

Colombia – 2.00 p. m.

Estados Unidos – 2.00 p. m. hora de Miami

Bolivia – 3.00 p. m.

Venezuela – 3.00 p. m.

Uruguay – 4.00 p. m.

Paraguay – 4.00 p. m.

Argentina – 4.00 p. m.

Brasil – 4.00 p. m.

Chile – 4.00 p. m.

Inglaterra - 7.00 p. m.

España – 8.00 p. m.

Italia – 8.00 p. m.

¿En qué canal ver partido Celta vs Atlético Baleares?

Argentina: DIRECTV Sports App, DIRECTV Sports Argentina, directvsports.com

Brasil: Star+

Chile: DIRECTV Sports Chile, directvsports.com, DIRECTV Sports App

Colombia: DIRECTV Sports App, directvsports.com, DIRECTV Sports Colombia

Ecuador: directvsports.com, DIRECTV Sports App, DIRECTV Sports Ecuador

Internacional: Bet365

México: Sky HD

España: DAZN 3, DAZN

Estados Unidos: ESPN+

Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay, directvsports.com, DIRECTV Sports App

Venezuela: DIRECTV Sports Venezuela, directvsports.com, DIRECTV Sports App

Los ‘Célticos’, bajo el mando del entrenador Eduardo Coudet, han sido muy sólidos en LaLiga Santander, aunque han tenido problemas para hacerse con el triunfo. Durante las últimas 10 presentaciones, el club obtuvo cuatro victorias, cinco empates y una derrota. Relativamente, tienen equilibrio.

Precisamente, el triunfo más reciente obtenido por Celta de Vigo se dio el último domingo, en el primer partido del año: derrotaron 2-0 de visita al Real Betis. Un doblete de Iago Aspas fue vital para conseguir los tres puntos, que aleja a la institución cada vez más de la zona de descenso.

No obstante, los ‘Celestes’ no solo pretenden mantener la categoría, sino también que buscan protagonismo en la Copa del Rey. El camino no es nada fácil, pero los hinchas se ilusionan con la posibilidad de enfocarse por completo en el certamen y pelear por entrar a instancias finales.

De acuerdo a lo visto ante Andorra en la etapa anterior, Coudet podría presentar algunos cambios en su oncena, aunque igual tiene figuras importantes. Denis Suárez, Santi Mina, Nolito y Jeison Murillo son algunos de los futbolistas que disputaron aquel ajustado encuentro.

Por su parte, Atlético Baleares actualmente se encuentra en la Primera RFEF, torneo de tercera división en España, y pelea por subir a LaLiga SmartBank. En este momento, el modesto club, con un partido liguero menos, se ubica en la cuarta casilla con 29 puntos, solo a seis del líder Albacete.

La última vez que el equipo del campeonato de ascenso jugó, fue precisamente en la Copa del Rey, el pasado 16 de diciembre, cuando goleó 5-0 al Getafe. En aquella jornada histórica, los goles fueron anotados por Pedro Orfila (2), Dioni, José Manuel Martínez y Vinicius Tanque. ¿Podrán quitarse del camino a otro rival de primera división?