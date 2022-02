Celta de Vigo chocará ante Levante UD EN VIVO y EN DIRECTO por la jornada 25 de LaLiga Santander 2021-22 en el estadio Municipal de Balaídos el lunes 21 de febrero desde las 03:00 p.m. (hora peruana). Podrás seguir todas las incidencias del encuentros a través de la web de El Comercio.

Celta de Vigo y Levante UD tendrán un duelo complicado. Ambos están en la obligación de sumar los tres puntos. Celta viene de empatar sin goles, mientras que los visitantes deslumbraron en la victoria que consiguieron con un solo gol a Atlético de Madrid.

¿A qué hora ver el Celta de Vigo vs. Levante por LaLiga Santander?

México – 2:00 p.m.

Perú – 3:00 p.m.

Colombia – 3:00 p.m.

Ecuador – 3:00 p.m.

Venezuela – 4:00 p.m.

Bolivia – 4:00 p.m.

Argentina – 5:00 p.m.

Chile – 5:00 p.m.

Paraguay – 5:00 p.m.

Uruguay – 5:00 p.m.

Brasil – 5:00 p.m.

España – 9:00 p.m.

El Levante busca su segunda victoria de la temporada fuera de casa para recuperar un poco la ilusión, dado que se encuentra en la última posición de la liga española con 14 puntos y lejos de recuperarse, dado que se lleva 10 puntos de diferencia con el Granada que se está salvando del descenso.

Por el lado de los vigueses, el conjunto en el que juega Renato Tapia ha ganado en sus tres últimos partidos disputados en Balaídos. Ante el RCD Espanyol vencieron por 3-1, a Osasuna los derrotaron po 2-0 y ante Rayo Vallecano el mismo resultado de 2-0.

El equipo del Chacho Coudet ocupa la décima plaza de la clasificación con 31 puntos en su haber y en declaraciones a la prensa sostuvo que “es el partido más importante porque es el más próximo que tenemos, sin importar como hayan salido los demás. El Levante es un rival que viene con buen ánimo y muy peligroso porque tiene muy buenos jugadores”.

Coudet no dio pistas sobre el once que alineará mañana, y tampoco quiso hablar del rendimiento del centrocampista Denis Suárez, al que el club sigue buscando una salida. “Siempre remarco que no me gusta hablar de casos individuales. Tenemos que enfocarnos en seguir trabajando de la misma manera y tratar de mejorar cada semana”, apuntó.

Preguntado por la falta de minutos del internacional mexicano Orbelín Pineda, refuerzo invernal del equipo, dijo que lo ve trabajando “bien” como el grupo pero avisó que le tocará participar “cuando lo necesitemos”.

¿Dónde ver el Celta de Vigo vs. Levante por LaLiga Santander?

El partido del Celta de Vigo de Renato Tapia y el Levante UD, colista del torneo español, podrá ser visto en México a través de la señal de Blue To Go Video Everywhere. En Latinoamérica se podrá ver EN VIVO| EN DIRECTO | GRATIS por la señal de Star+.

Celta de Vigo vs. Levante: posible alineaciones

Celta de Vigo: Dituro; Hugo Mallo, Aidoo, Araujo, Javi Galán; Beltrán; Brais Méndez, Denis Suárez, Cervi; Aspas y Santi Mina.

Levante: Cárdenas; Miramón, Cáceres, Duarte, Róber Pier, Son; De Frutos, Pepelu, Melero, Bardhi; y Roger.