Celta vs. Mallorca EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el juego por la jornada 17 de LaLiga Santander , este viernes 10 de diciembre desde las 3:00 p.m. (hora peruana). La transmisión de uno de los partidos más atractivos de hoy estará a cargo de ESPN 2 y Star Plus (Star+). Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV.

Urgidos de otro triunfo para trepar en la tabla, Celta de Vigo, del peruano Renato Tapia, y Mallorca se verán las caras en una nueva fecha de la liga española. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en el Estadio de Son Moix.

Celta vs. Mallorca: horarios del partido y canales

México - 2:00 P.m. - Blue To Go Video Everywhere

Perú - 3:00 p.m. - ESPN 2 y Star Plus

Ecuador - 3:00 p.m. - ESPN 2 y Star Plus

Colombia - 3:00 p.m. - ESPN 2 y Star Plus

Bolivia - 4:00 p.m. - ESPN 2 y Star Plus

Venezuela - 4:00 p.m. - ESPN 2 y Star Plus

Paraguay - 5:00 p.m. - ESPN 2 y Star Plus

Chile - 5:00 p.m. - ESPN 2 y Star Plus

Argentina - 5:00 p.m. - ESPN 2 y Star Plus

Uruguay - 5:00 p.m. - ESPN 2 y Star Plus

Brasil - 5:00 p.m. - Star Plus

España - 9:00 p.m. - Movistar+ y Movistar Laliga

El local, Mallorca, viene con la moral alta, después de derrotar (2-1) a Atlético de Madrid en el Wanda Metropolitano. Con ese resultado, los ‘Piratas’ llegaron a los diecinueve puntos y ahora son duodécimos.

Por su parte, Celta de Vigo cortó su invicto de cuatro juegos y cayó (2-1) a manos de Valencia en Balaídos, en la que fue su última presentación. El conjunto gallego, tras ese nuevo tropiezo, se quedó con dieciséis unidades en el decimocuarto casillero.

En la previa, el argentino Eduardo ‘Chacho’ Coudet, entrenador del Celta de Vigo, remarcó su confianza “ciega” en la plantilla, descartó que la situación clasificatoria en la liga española sea “un problema de actitud” y recordó que sin Iago Aspas, que se perderá el partido en Mallorca por sanción, ya han ganado en anteriores ocasiones.

“No hay un problema de actitud, yo no cuestiono la actitud. El problema que tenemos es de concentración porque hemos cometido errores groseros que nos han costado partidos. Creo ciegamente en este plantel y en estos jugadores”, comentó en su comparecencia ante los periodistas.

Pidió a sus jugadores que sigan creyendo “en la idea” porque están “en el camino correcto”, aunque entiende que necesitan mejorar sus números en Balaídos y, sobre todo, “la concentración” para evitar esos fallos defensivos.

“Hemos sumado muy poco en casa, y eso nos está castigando. En los errores del otro día no estábamos bien posicionados para salir con el balón jugado, por eso a veces uno habla de errores groseros. No es un error, son muchos. Pero son corregibles”, destacó.

Ve “lógico” que Iago Aspas (7) y Santi Mina (5) lleven doce de los diecisiete goles de su equipo, aunque asume que necesitan “mayor participación” de otros jugadores porque “no estamos lastimando como lo hacíamos”.

Celta vs. Mallorca: probables alineaciones

Mallorca: Reina, Maffeo, Valjent, Russo, Costa, Baba, R. de Galarreta, Kang-in, Kubo, Dani Rodríguez y Ángel. DT: Luis García Plaza

Celta: Dituro, Kevin, Araujo, Aidoo, Galán, Beltrán, Brais, Denis Suárez, Cervi, Santi Mina y Nolito. DT: Eduardo Coudet.

