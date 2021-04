El partido entre Tottenham y Manchester United por la fecha 31 de la Premier League tuvo un hecho polémico con la jueza de línea Sian Massey-Ellis. ¿Qué sucedió? Una cadena iraní encargada de la retransmisión de televisión evitó mostrar las imágenes de la colegiada porque llevaba pantalones cortos (short) como parte de su indumentaria.

Un canal de televisión estatal iraní alteró más de 100 veces la transmisión del encuentro entre Tottenham y Manchester United para evitar mostrar las piernas de Sian Massey-Ellis. Debido a las leyes de censura de Teherán: “La censura está en el ADN de la República Islámica de Irán. No deberíamos normalizar esta práctica. Esta no es nuestra cultura. Esta es la ideología de un régimen represivo”, dijo la organización de derechos My Stealthy Freedom, citada por Daily Mail.

Las leyes islámicas indican que las mujeres deben vestir de forma conservadora, sin escotes ni pantalones cortos, con la finalidad de evitar mostrar parte de la piel. A pesar que el mundo del fútbol ha ido cambiando e incluyendo a las mujeres como parte del deporte rey, en el Medio Oriente aún está mal visto.

Sian Massey-Ellis es una de los árbitros más conocidas y experimentadas en el fútbol y su presencia en el partido de la Premier League es habitual. Asimismo, la asistente ha participado en la Europa League, Mundiales y Champions League Femenina.

Tras la censura de sus imágenes de la emisora estatal IRIB de la República Islámica, miles de usuarios en el mundo entero comentaron en las redes sociales el hecho. Cabe indicar que recién en el 2019, y tras una larga lucha femenina y apoyada por la FIFA, las leyes islámicas permitieron el ingreso de mujeres a los estadios.

