Cerro Porteño vs. Estudiantes en vivo se enfrentan por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025. (Photo by ERNESTO BENAVIDES / AFP)
Cerro Porteño vs. Estudiantes en vivo se enfrentan por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025. (Photo by ERNESTO BENAVIDES / AFP)
/ ERNESTO BENAVIDES
Redacción EC
Redacción EC

Ver Cerro Porteño vs. EstudiantesEN VIVO HOY: mira la transmisión del partido en el Estadio La Nueva Olla por el partido de ida de los octavos de final de la . ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, miércoles 13 de agosto del 2025, a las 5:00 de la tarde (hora peruana), que son las 7:00 PM de Argentina y Paraguay, las 4:00 PM de México. ¿Dónde ver? En Sudamérica lo pasan por Disney Plus. En Argentina lo podrás ver en TV por FOX Sports y en Paraguay por ESPN. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

VIDEO RECOMENDADO

Partidos de Alianza Lima EN VIVO.
Sigue los partidos de Alianza Lima en la Liga 1, Copa Libertadores y amistosos aquí. Entérate de todos los detalles del equipo blanquiazul en vivo.

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC