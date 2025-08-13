Ver Cerro Porteño vs. Estudiantes EN VIVO HOY: mira la transmisión del partido en el Estadio La Nueva Olla por el partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, miércoles 13 de agosto del 2025, a las 5:00 de la tarde (hora peruana), que son las 7:00 PM de Argentina y Paraguay, las 4:00 PM de México. ¿Dónde ver? En Sudamérica lo pasan por Disney Plus. En Argentina lo podrás ver en TV por FOX Sports y en Paraguay por ESPN. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

VIDEO RECOMENDADO Sigue los partidos de Alianza Lima en la Liga 1, Copa Libertadores y amistosos aquí. Entérate de todos los detalles del equipo blanquiazul en vivo.