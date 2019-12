Cerro Porteño vs. Libertad EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el juego por la fecha 20 del Torneo Clausura paraguayo, este domingo 1 de diciembre, desde las 6:00 p.m. (hora peruana). La transmisión estará a cargo de Tigo Sports. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV.

Libertad y Cerro Porteño se verán las caras en el delo que marcará su antepenúltima presentación en la liga paraguaya, que es liderada por Olimpia, club que tiene la primera opción de gritar campeón. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en el Estadio General Pablo Rojas.

Olimpia, líder del torneo paraguayo con 47 puntos, y Libertad, su primer escolta en la clasificación con 41 unidades, jugarán a la misma hora sus partidos de la vigésima jornada ante la posibilidad de que surja un campeón anticipado.

Olimpia chocará con San Lorenzo en la Defensores del Chaco y el Libertad con Cerro Porteño en La Nueva Olla. Si el ‘Gumarelo’ pierde, el ‘Decano’ se basta con un empate para alzar el título en la vigésimo jornada, a falta de dos fechas para el fin del Clausura.

“La preparación siempre tiene que ser la máxima, para buscar el potencial de equipo, el ánimo está muy bien. El protagonismo que debemos asumir es atender ambas fases, atacar y defender bien. La idea de juego está firme y el grupo está convencido”, aseguró en la previa, el entrenador de Cerro Porteño, Víctor Bernay.

Cerro Porteño (3° con 34) viene de una motivadora victoria en casa de River Plate por 2-1, mientras que Libertad no pasó del empate sin goles con Sportivo Luqueño, penúltimo de la clasificación.

“Se trabajó bien, después la puntería no la afinamos tan bien y pasó muy cerca siempre, pero yo me voy contento. Me fui contento con la ambición de ganar el partido, las ganas que tenemos de ser protagonistas siempre. Hay que seguir adelante”, indicó el técnico de Libertad, José Chamot, luego de ese tropiezo.

