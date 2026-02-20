Cerro Porteño vs Olimpia: horarios, canales TV y dónde ver partido por el Superclásico de Paraguay

Ver Cerro Porteño vs Olimpia EN VIVO HOY : mira la transmisión del partido en el Estadio General Pablo Rojas por la fecha 6 del Torneo Apertura de la Primera División de Paraguay 2026. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, sábado 21 de febrero de 2026, a las 4:30 p.m. (hora peruana), que son las 6:30 PM de Argentina, Paraguay y Chile, las 3:30 PM de México y las 10:30 PM de España. ¿Dónde ver? TyC Sports transmite el partido en Paraguay, mientras que DirecTV lo pasa en Argentina. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

VIDEO RECOMENDADO Sigue todos los partidos de la Copa CONMEBOL Libertadores.