Cerro Porteño vs Palmeiras se enfrentan en un duelo clave por la fecha 3 del Grupo F de la Copa Libertadores 2026. El equipo paraguayo buscará hacerse fuerte en el Estadio La Nueva Olla ante un rival que es candidato al título y líder de la llave con cuatro unidades.

Cerro Porteño afronta un compromiso decisivo ante Palmeiras, ya que solo suma tres puntos y necesita una victoria que le permita afianzarse en puestos de clasificación a la siguiente ronda.

Por su parte, el ‘Verdao’ es el favorito a quedarse con un triunfo esta noche y deberá dar un golpe de autoridad para asegurarse el primer lugar de su llave y encaminarse por la clasificación a octavos de final del torneo.

¿A qué hora juegan Cerro Porteño vs Palmeiras?

El partido de Cerro Porteño vs Palmeiras se disputará este miércoles 29 de abril de 2026 en el estadio La Nueva Olla de Asunción.

Hora en Paraguay: 9:30 p.m.

En Perú, Colombia y Ecuador, el partido va desde las 7:30 p.m.; mientras que en Brasil, Argentina y Chile el duelo comienza a las 9:30 p.m.

¿Qué canal transmite Cerro Porteño vs Palmeiras?

El partido de Cerro Porteño vs Palmeiras será transmitido en Paraguay por:

ESPN

Este canal tiene los derechos de varios partidos de la Copa Libertadores en la región.

¿Dónde ver Cerro Porteño vs Palmeiras online?

Si quieres verlo por internet, tienes esta opción:

Disney Plus (streaming oficial)

Solo necesitas una suscripción activa para acceder a la transmisión en vivo desde cualquier dispositivo.