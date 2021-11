Bolivia vapuleó a Uruguay en La Paz por las Eliminatorias Qatar 2022 y volvió a meterse a la pelea por una posible clasificación al Mundial. Sin embargo, no todo es felicidad en el equipo altiplánico: el entrenador César Farías denunció amenazas por “no alinear a ciertos jugadores en los partidos frente a Perú y Uruguay”.

Tras el partido ante Uruguay, el estratega Farías sorprendió a todos al revelar que sufre amenazas en Bolivia. El entrenador confirmó que se siente contrariado por ello, puesto que la ‘Verde’ continúa en carrera rumbo al Mundial.

“Hay muchas cosas como para estar feliz, pero la felicidad no es completa”, fueron sus primeras palabras.

Y luego acotó que el martes “recibí amenazas, porque no convoqué o no puse un jugador y después [...] terminando el partido, llegaron acusaciones de circunstancias personales”.

Bolivia goleó 3-0 a Uruguay en el estadio Hernando Siles de La Paz y llegó a los 15 puntos en las Eliminatorias Qatar 2022. (Foto: Conmebol)

El exseleccionador de Venezuela y del popular The Strongest boliviano, insistió que “no estoy dispuesto a [...] que se me venga a estar amenazando y amenazando a mi familia” y que “creo que he soportando bastante en silencio, pero ya esto es un acoso que no lo puedo entender”.

Dijo que hablará en los próximos días del asunto con el presidente de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), Fernando Costa.

