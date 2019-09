Champions League 2019-20: Todo lo que debes saber del torneo de clubes más esperado del mundo

El inicio de las ligas europeas siempre trae consigo un aroma futbolístico exquisito. Y con él empieza a resonar un himno que endulza los oídos de cualquier persona que haya pateado una pelota alguna vez en su vida. Es como el llamado de mamá para almorzar. Se trata del asomo de la Champions League, el torneo que alberga a los mejores jugadores del mundo. Y todos luchando por un solo objetivo: levantar la ansiada Orejona. Después del Mundial, la Champions es el certamen que mayor expectativa genera: por espectáculo, nivel, competencia, premios. El equipo que la gane será catalogado por los hinchas como el ‘Rey del planeta’, aunque aún no haya disputado el Mundial de Clubes. Ese campeonato único se iniciará este martes y a continuación te mostraremos todo lo que necesitas saber para disfrutarlo mejor.

-Primera fecha-



La ronda preliminar se jugó entre el 25 y 28 de junio con cuatro equipos. El ganador clasificó a la primera fase de eliminatorias que integraron 32 escuadras y se disputó el 9 y 10 de julio (ida) y el 16 y 17 del mismo mes (vuelta). Luego, llegó la segunda ronda de eliminatorias (23-24 y 30-31 de julio), la tercera (6-7 y 13 de agosto) y los playoffs (20-21 y 26-27 de agosto) para llegar a la fase de grupos que se sorteó el 29 de agosto en Mónaco.

Así quedaron conformados los grupos de la Champions League. (Foto: UEFA)

La primera jornada de la zona de grupos se disputará este martes 17 y miércoles 18, con partidazos desde el inicio:

-PSG vs. Real Madrid-



El PSG-Real Madrid es el partido más interesante de la primera fecha. Ubicados en el Grupo A, parisinos y madridistas, dos de los mejores clubes del mundo, se enfrentarán en el Parque de los Príncipes el miércoles a las 2 de la tarde. El duelo tendrá a grandes figuras como Eden Hazard, Gareth Bale, James Rodríguez y Karim Benzema del Madrid, pero también grandes ausencias como las de Edinson Cavani, Kylian Mbappé y Neymar (está suspendido) del PSG. Los focos estarán puestos en Keylor Navas, que enfrentará al club con el que ganó tres Champions League. El portero costarricense llegó a Francia esta temporada y quiere demostrar que su salida del Bernabéu no fue una buena decisión por parte de los directivos blancos. El mismo día se medirán los otros dos equipos del grupo: Brujas recibe al Galatasaray (11:55 a.m.).

-Dortmund vs. Barcelona-



Otro duelo prometedor es el Dortmund-Barza (martes a las 2 p.m.). Metidos en el ‘Grupo de la muerte’, alemanes y españoles quieren iniciar la temporada europea con una victoria. Eso sí, los azulgranas podrían partir con cierta desventaja en su visita a Alemania: Lionel Messi aún no está al 100% tras su proceso de recuperación y llega al duelo sin un minuto oficial en la cancha. Sin embargo, los blaugranas sueñan con que su joven estrella Ansu Fati (16 años) siga deslumbrando con su gran juego. En esta misma zona están Inter de Italia y Slavia Praga de República Checa. Ambos chocarán el mismo día, pero más temprano (11:55 a.m.) en el Giuseppe Meazza.

-Atlético vs. Juventus-



El gesto de Cristiano Ronaldo en Madrid y el triplete anotado en Turín para remontar un 2-0 y eliminar al Atlético de Madrid en octavos de la Champions pasada, es el condimento especial para esperar el choque entre ambos el miércoles a las 2 de la tarde. Otro dato a tomar en cuenta es que el portugués le ha marcado al elenco colchonero 22 goles en 31 partidos jugando con el Real Madrid y la Juve. Sin embargo, para esta temporada, el conjunto de Diego Simeone contrató a Joao Felix, una de las figuras emergentes del fútbol mundial. El mismo día (2 p.m.), Lokomotiv de Rusia (sin Jefferson Farfán por lesión) visitará al Bayern Leverkusen.

-Napoli vs. Liverpool-



Liverpool y Napoli se vuelven a encontrar, luego de que los ingleses eliminaron a los italianos en octavos de la Champions anterior. Esta vez, el actual monarca de Europa visitará a los napolitanos (martes a las 2 p.m.) en la primera fecha del grupo E. El equipo de Jürgen Klopp arrancó la temporada a todo tren -puntaje perfecto en cinco fechas de la Premier League- y anuncia que su defensa del título va en serio. En esa misma zona Red Bull Salzburg y KRC Gent se medirán a la misma hora.

-Chelsea vs. Valencia-



El campeón de la Europa League 2018-19 vuelve a la Champions después de una temporada y quiere revalidar lo hecho en el 2013, cuando salió campeón. Para ello necesita iniciar con una victoria este martes (2 p.m.) de local ante el Valencia, con Frank Lampard en el banco. El exvolante ya fue campeón como jugador. Ese mismo día y a la misma hora, pero en Holanda, Ajax y Lille se medirán por la zona H.

-Los premios-



Según lo anunció en su página web, la UEFA repartirá 2.040 millones de euros entre los clubes participantes en la Champions y la Supercopa de Europa. De ellos, 488 millones se dividirán en pagos de 15,25 millones entre los 32 clubes que disputen la fase de grupos y otros 585 millones entrarán en juego como bonificaciones de rendimiento. Por ejemplo, por cada victoria en la liguilla se pagará 2,7 millones y 900.000 por empate.

Además, por acceder a los octavos de final el club se llevará 9,5 millones de euros adicionales. Por cuartos sumará otros 10,5 millones, por semifinales 12 millones y por la final 15 millones. El campeón recibirá 4 millones más por levantar la ‘Orejona’ y 3,5 millones por clasificar a la Supercopa de Europa.

Virgil van Dijk fue elegido el Jugador del Año de la UEFA. (Foto: UEFA)

-Candidatos-



En la temporada pasada, la mayoría de los equipos grandes se estrellaron. El Liverpool se coronó campeón en la final ante el Tottenham dando forma al dominio inglés y terminando con la hegemonía de un Real Madrid que había levantado la Orejona en tres ediciones consecutivas.

Para esta nueva campaña, la figura no ha cambiado mucho. Real Madrid, a pesar de no tener un buen inicio de temporada (2 triunfos y 2 empates en La Liga), es uno de los candidatos: tiene en su plantel a figuras como Hazard, Modric, Bale, entre otros. También están el Barcelona de Messi, Suárez y ahora Griezmann. El Liverpool, sin grandes fichajes, sigue siendo favorito por lo que representa como equipo. La Juventus de Ronaldo, el Manchester City de Pep Guardiola, el Atlético de Madrid de Joao Felix, el Tottenham de Mauricio Pochettino, el PSG de Neymar y Mbappé, el Bayern Múnich, Borussia Dortmund y Ajax también pueden dar la sorpresa.

-¿Dónde será la final?-



El partido por el título se disputará en el estadio Olímpico de Ataturk, localizado en Turquía. Tiene capacidad para 76.000 espectadores y recibirá la segunda final de su historia tras la épica edición de 2004-05, cuando el Liverpool derrotó por penales al AC Milan.

-Los diez jugadores que más cobran-



Según un informe del diario "Marca" de España, este es el Top 10 de futbolistas que mejor sueldo perciben en sus respectivos clubes:

-¿Dónde ver los partidos?-



Como en las ediciones anteriores, los encuentros de la Champions League se podrán ver a través de las señales internacionales de ESPN y Fox Sports. En caso de estar fuera de casa, pero con la posibilidad de tener un celular a la mano, se verán los encuentros mediante las siguientes Apps: Movistar Play y Direc TV. Eso sí, estas aplicaciones solo servirán en caso de que el cliente esté afiliado a dichas empresas. O, en todo caso, el Facebook oficial de la Champions también pasa los duelos en vivo.

En caso de no contar con tiempo para ver los partidos en vivo, se pueden seguir a través del sitio web El Comercio o la página oficial de la UEFA.

-Tabla histórica de campeones-



Desde el año 1955, cuando se llamaba Copa de Europa, hasta el momento que tiene como nombre Champions League, el Real Madrid es el equipo con más títulos (13), le siguen el AC Milan (7), el Liverpool (6) y en tercer lugar están empatados el Barcelona y el Bayern Múnich (5).

MÁXIMOS CAMPEONES DE LA CHAMPIONS EQUIPO TÍTULOS AÑO(S) Real Madrid 13 1956,1957, 1958, 1959, 1960, 1966, 1998, 2000, 2002, 2014, 2016, 2017, 2018. AC Milán 7 1963, 1969, 1989, 1990, 1994, 2003, 2007. Liverpool 6 1977, 1978, 1981, 1984, 2005, 2019. Barcelona 5 1992, 2006, 2009, 2011, 2015. Bayern Múnich 5 1974, 1975,1976, 2001, 2013. Ajax 4 1971, 1972, 1973, 1995. Inter Milán 3 1964, 1965, 2010. Manchester United 3 1968, 1999, 2008. Benfica 2 1961, 1962. Juventus 2 1985, 1996. Nottingham Forest 2 1979, 1980. Porto 2 1987, 2004. Aston Villa 1 1982. Borussia Dortmund 1 1997. Celtic 1 1967.. Chelsea 1 2012. Feyenoord 1 1970. Hamburgo 1 1983. O. Marsella 1 1993. PSV 1 1988. Red Star Belgrade 1 1991. Steaua Bucarest 1 1986.

-Máximos goleadores-