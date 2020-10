Tras haberse realizado el sorteo de la Champions League y los emparejamientos de todos los equipos, este viernes la UEFA difundió el calendario completo para la ronda de grupos de la edición 2020-21 del certamen más importante a nivel de clubes en Europa.

Cada equipo clasificado ya conoce el camino que seguirá en esta temporada de la Champions. Desde la primera jornada, que se jugará el próximo 20 y 21 de octubre, se podrá disfrutar de muchos partidos importantes y atractivos.

Por ejemplo, el día martes 20 de octubre, PSG y Manchester United medirán fuerzas a las 2:00 p.m. (hora peruana) por el Grupo H. El duelo entre el conjunto francés e inglés sería el más llamativo de la fecha 1.

El mismo día y a la misma hora, Lazio se enfrentará a Borussia Dortmund por el Grupo F. Asimismo, Chelsea chocará con el vigente campeón de la Europa League, Sevilla, por el Grupo E.

El miércoles 21 de octubre Bayern Múnich medirá fuerzas a las 2:00 p.m. (hora peruana) frente al Atlético de Madrid. El actual campeón de la Champions quiere volver a mostrar su poderío y espera arrancar con el pie derecho ante los ‘Colchoneros'.

Por su parte, Liverpool emprenderá una nueva aventura en busca de la ‘Orejona’, estrenándose con el Ajax el mismo miércoles a la misma hora para cerrar la primera jornada del certamen.

Jornada 1 | Cruces

Martes 20 de octubre

Grupo E: Chelsea vs. Sevilla, Rennes vs. Krasnodar

Grupo F: Zenit vs. Brujas, Lazio vs. Dortmund

Grupo G: Dínamo de Kiev vs. Juventus, Barcelona vs. Ferencváros

Grupo H: PSG vs. Manchester United, Leipzig vs. İstanbul Başakşehir

Miércoles 21 de octubre

Grupo A: Salzburgo vs. Lokomotiv de Moscú, Bayern vs. Atlético de Madrid

Grupo B: Real Madrid vs. Shakhtar Donetsk, Inter de Milán vs. Mönchengladbach

Grupo C: Manchester City vs. Oporto, Olympiacos vs. Marsella

Grupo D: Ajax vs. Liverpool, Midtjylland vs. Atalanta

