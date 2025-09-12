Los nuevos datos de Kaizen Gaming y su plataforma de apuestas y juegos en línea Betano, recopilados en 19 países, revelan cuáles son los clubes que los aficionados apoyan para alzarse con los trofeos más importantes de Europa en la temporada 2025-26. Esto coincide con el inicio de la Champions League el 16 de septiembre y la Europa League, que entra en su siguiente fase a finales de este mes, y la Liga de Conferencias, prevista para octubre.

Según estas apuestas, el FC Barcelona lidera como principal candidato a ganar la Champions League, concentrando el 40 % de las predicciones. En la Europa League, el AS Roma se ubica en el primer puesto con un 22% que creen que será el ganador de la competencia. Finalmente, los datos muestran que el CrystalPalace FC es el favorito de los hinchas para conquistar la Liga de Conferencias.

Conoce qué dicen los fanáticos de la Champions League, sobre el posible campeón de la temporada 2025/26.

Predicciones Champions League:

El FC Barcelona domina mientras el PSG cae: A pesar de un mercado de fichajes relativamente tranquilo frente a sus competidores ingleses, el FC Barcelona lidera con contundencia las predicciones al concentrar el 40% de las apuestas que lo señalan como próximo campeón. Muy por detrás aparecen sus eternos rivales, el Real Madrid CF (14%) y el actual campeón de la Premier League, el Liverpool FC (13%). De forma sorprendente, el Paris Saint-Germain FC, el más reciente campeón, desciende al cuarto lugar con solo un 8%, mientras que el FC Bayern de Múnich (5%) completa el top cinco de favoritos.

Final entre el FC Barcelona y el Liverpool FC: los aficionados predicen una final entre el FC Barcelona y el Liverpool FC, con un 36% y 23% respectivamente de las apuestas realizadas que sitúan a estos dos clubes como principales favoritos para llegar a la final. ¿Veremos una repetición de las emocionantes semifinales de 2018/19?

Predicciones Europa League:

Tres clubes lideran la contienda: Con las rondas clasificatorias y los play-offs ya concluidos, crece la expectativa por el inicio de la Europa League a finales de este mes. Según los últimos datos de apuestas, tres equipos se destacan como los favoritos de los aficionados para llevarse el trofeo: AS Roma (22%), Nottingham Forest FC (21%) y Aston Villa FC (18%). La temporada pasada la final enfrentó a dos clubes ingleses, Tottenham Hotspur y Manchester United. ¿Veremos nuevamente duelo inglés este año entre Nottingham Forest FC y Aston Villa FC? El top 5 lo completan el FC Porto, bicampeón del torneo (6,82%), y de manera quizás sorpresiva, el PAOK FC de Grecia (6,79%).

Predicciones Liga de Conferencias:

Crystal Palace FC encabeza las apuestas: Los aficionados ponen la mayor esperanza en el Crystal Palace FC, que concentra casi un tercio de las predicciones (32%) como candidato a llegar a la final. Tras quedar fuera de la Europa League por circunstancias externas, ¿será este el año en que logre la gloria europea? En el segundo lugar hay un empate entre el AC Fiorentina (25%) y el club griego AEK Atenas (25%). La confianza en estos equipos se explica por la trayectoria de la Fiorentina, que ha llegado en dos ocasiones a la final del torneo, y por la victoria del Olympiacos en 2024, que alimenta la fe en que otro club griego pueda repetir la hazaña. Más atrás aparece el Shakhtar Donetsk con un 4% de las apuestas, y el Rayo Vallecano completa el top cinco con un 3,5%.