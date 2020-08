El ‘Súper 8’ de la Champions League es el nuevo formato de definición del torneo internacional de clubes más importante de la UEFA y tendrá -entre algunos cambios- una sede única, la ciudad de Lisboa, y se jugará a un solo partido partir de los cuartos de final, que arrancan este miércoles 12 de agosto con el duelo entre Atalanta vs. PSG.

Los otros duelos que se disputarán son: RB Leipzig vs. Atlético de Madrid (jueves 13 de agosto), Barcelona vs. Bayern Múnich (14) y Manchester City vs. Olympique Lyon (15). Para seguir los partidos, se pueden enganchar a la guía de canales de los partidos de la Champions League 2019-2020.

En esta galería presentamos -en orden descendente- el valor de mercado de los ocho clubes que definirán la última instancia de la Champions League. Esta lista es liderada por el Manchester City, el único club que supera los mil millones de valor entre los clasificados al ‘Súper 8’.

Asimismo, el jugador más caro que aún sigue en competencia es Kylian Mbappé con 180 millones en su valor de mercado, según la página Transfermarkt.

MÁS EN DT...

VIDEO RECOMENDADO

Fútbol Internacional: horarios y días de los cuartos de final de la Champions League | VIDEO