Por Christian Cruz Valdivia

Esperó más de 50 años para poder levantar la Orejona y ahora, por segundo año consecutivo tiene la chance de llevársela a casa una vez más. El PSG igualó 1-1 con el Bayern y se metió a la definición de la Champions donde enfrentará el 30 de mayo al Arsenal en Budapest.

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