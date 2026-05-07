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El camaleónico PSG, goleador y defensivo, ante el invicto y menos goleado Arsenal: las fuerzas que chocarán en la final de la Champions League
El cuadro parisino supo defender bien e igualó 1-1 ante Bayern y enfrentará al Arsenal en la definición del título el próximo 30 de mayo en Budapest. El PSG va por su segundo título en tres finales, mientras que los ‘gunners’ nunca han levantado la Orejona.
Esperó más de 50 años para poder levantar la Orejona y ahora, por segundo año consecutivo tiene la chance de llevársela a casa una vez más. El PSG igualó 1-1 con el Bayern y se metió a la definición de la Champions donde enfrentará el 30 de mayo al Arsenal en Budapest.
Esperó más de 50 años para poder levantar la Orejona y ahora, por segundo año consecutivo tiene la chance de llevársela a casa una vez más. El PSG igualó 1-1 con el Bayern y se metió a la definición de la Champions donde enfrentará el 30 de mayo al Arsenal en Budapest.
En un duelo de potencias, sobrevivió el que mejor entendió lo vivido en el 5-4 de la ida, y ese fue Luis Enrique. El cuadro parisino salió bien parado y aprovechó dar el primer golpe, apenas en el minuto 3 tras un gran contragolpe de Kvaratskhelia y definición de Dembélé.
El PSG supo defender bien, con Vitinha atento a cada movida de Kimmich, con Nuno Mendes controlando a Olise y con los dos centrales Pacho y Marquinhos sin dejar jugar a Kane. Y con ‘Kvara’ y Doué generando peligro en cada ataque.
“No estamos acostumbrados a defender, pero hemos defendido como los ángeles y realmente hemos merecido pasar”, aseguró Luis Enrique. Tan buena fue la tarea que el central Pacho fue elegido como MVP del partido.
El PSG avanzó a su segunda final consecutiva y busca revalidar el título, como lo hizo el Real entre el 2016 y 2018.
La final ya está pactada: el PSG, cuadro que defiende el título, ante el Arsenal, ingleses que van por su primera Orejona.