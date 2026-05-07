Esperó más de 50 años para poder levantar la Orejona y ahora, por segundo año consecutivo tiene la chance de llevársela a casa una vez más. El PSG igualó 1-1 con el Bayern y se metió a la definición de la Champions donde enfrentará el 30 de mayo al Arsenal en Budapest.

En un duelo de potencias, sobrevivió el que mejor entendió lo vivido en el 5-4 de la ida, y ese fue Luis Enrique. El cuadro parisino salió bien parado y aprovechó dar el primer golpe, apenas en el minuto 3 tras un gran contragolpe de Kvaratskhelia y definición de Dembélé.

El PSG supo defender bien, con Vitinha atento a cada movida de Kimmich, con Nuno Mendes controlando a Olise y con los dos centrales Pacho y Marquinhos sin dejar jugar a Kane. Y con ‘Kvara’ y Doué generando peligro en cada ataque.

“No estamos acostumbrados a defender, pero hemos defendido como los ángeles y realmente hemos merecido pasar”, aseguró Luis Enrique. Tan buena fue la tarea que el central Pacho fue elegido como MVP del partido.

PSG y Arsenal se enfrentarán en la final de la Champions

El PSG avanzó a su segunda final consecutiva y busca revalidar el título, como lo hizo el Real entre el 2016 y 2018.

La final ya está pactada: el PSG, cuadro que defiende el título, ante el Arsenal, ingleses que van por su primera Orejona.

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