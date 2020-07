La lesión de Kylian Mbappé golpeó tanto a miles de hinchas en el mundo, que casi tapó por completa la noticia de que el PSG venció (1-0) al Saint-Étienne de Miguel Trauco y se coronó campeón de la Copa de Francia. Todos los reflectores sobre el crack francés y un esguince de tobillo que ha puesto en jaque su participación en la Champions League, torneo que regresa desde el viernes 7 de agosto con partidos de los octavos de final que faltan completarse.

En febrero, antes de la paralización por la cuarentena del coronavirus, el Real Madrid era un gatito que perdió (2-1) en la ida contra el Manchester City de Pep en el Bernabéu. El nocaut pudo darse en marzo, pero se congeló el fútbol mundial. Ahora, al equipo de Zidane le creció melena y afiló los dientes para demostrar que en la Champions League existe un único rey.

Madridistas y ‘Citizens’ reabren el torneo (viernes 7 de agosto, 2:00 p.m.) el mismo día que Juventus -también- intentará remontar el 1-0 con que fue vencido por el Olympique de Lyon. Sin la Copa de Italia, pero con la Serie A casi en el bolsillo, la ‘Vecchia Signora’ mantiene vigente su anhelo de levantar la ‘Orejona’ tras sus dos últimas finales perdidas (2015, 2017).

Real Madrid y Manchester City buscan el pase a cuartos de final de Champions League

La faena de octavos de final la completan el sábado 8 de agosto -con igual importancia- los duelos entre Barcelona y Napoli, que tuvo un cerrado empate (1-1) en San Paolo en la ida, y el Bayern Munich ante Chelsea, que ya tuvo una exhibición de los bávaros (3-0) en Stamford Bridge.

¿Cuáles es la gravedad de la lesión de Mbappé? ¿Qué otro jugador corre riesgo de no recuperarse a tiempo? ¿Qué hace el plantel del Barcelona a días de la vuelta de la Champions? ¿El City-Madrid corre riesgo de jugarse en Manchester? Algunas respuestas.

CONTENIDO PARA SUSCRIPTORES: El protagonista del Maracanazo que enfrentó a Pelé con camiseta de Sporting Cristal

Mbappé y Pavard entre algodones

Algo es seguro en Francia. Kylian Mbappé no jugará la final de la Copa de la Liga este viernes 31 de julio contra el Olympique de Lyon. Tampoco llegará al amistoso contra el Sochaux el 5 de agosto. Y, es probable, sea la gran duda contra el Atalanta el 12 en el duelo por los cuartos de final de la Champions League.

La foto de Neymar abrazando a un Mbappé en muletas es el mejor reflejo del golpe que ha recibido el plantel del PSG con la lesión de su joven estrella. Aún no se conoce la gravedad del esguince en el tobillo derecho, pero en el Diario L’Equipe se anuncia que “solo un milagro” podrá asegurar la presencia del delantero ante el Atalanta.

Francia: a 3 semanas de la Champions, PSG confirma la gravedad de la lesión de Kylian Mbappé | VIDEO

El más grave esguince de tobillo (grado 3) necesita de seis a ocho semanas de recuperación; el menos grave (grado 1) tiene de dos a tres semanas para volver a la actividad, según la opinión del Dr. Sergi Sastre en el blog “barnaclinic.com”.

En el mejor de los casos, Mbbappé podría volver a las canchas si el PSG supera la fase de los cuartos de final. En una situación parecida se encuentra el lateral derecho Benjamín Pavard, del Bayern Múnich de Alemania.

“Benjamin Pavard se ha lesionado en el entrenamiento de hoy. Tenemos que esperar las pruebas médicas y todavía no sabemos ni si fallará ni por cuánto tiempo”, informó Hansi Flick, técnico de los bávaros, en conferencia de prensa online.

Bayern Múnich confirmó la lesión del francés Benjamin Pavard previo al duelo con Chelsea por la Champions League. (Foto: EFE)

Pavard ha jugado 46 partidos con el Bayern Munich en la presente temporada (44 como titular), y es pieza clave en el once alemán, que está a tiro de conseguir su pase a los cuartos de final frente al Chelsea. Contra el reloj, es poco probable que el defensor galo llegue listo al 8 de agosto para enfrentar a los ‘Blues’.

La ‘Juve’ bajo presión

Cuando el fútbol europeo reinició, la Juventus de Turín tenía el cartel de poder alcanzar el ‘triplete’ en la temporada. Es decir, ganar la liga (Serie A), la Copa y la Champions League. Sin embargo, rápido se bajó del coche cuando perdió la final de la Copa de Italia en penales contra el Napoli.

En la Serie A tenía una amplia diferencia con sus escoltas, pero ahora se acortaron distancias y antes de enfrentar al Sampdoria (hoy 2:45 p.m.) apenas le lleva cuatro puntos al Inter de Milán. Con 80 unidades en la tabla, la ‘Vecchia Signora’ tiene margen de error hasta la fecha final de la temporada del Calcio italiano.

Basta ver los últimos cinco partidos de Juventus para percatarnos que algo no anda bien. De 15 puntos posibles, apenas sumó 5. Su victoria ante Lazio (2-1) maquilló los empates ante Atalanta (2-2) y Sassuolo (3-3). El foco, en tanto, están en la derrotas contra el AC Milan (4-2) y Udinese (2-1), este último con un gol en el minuto final.

La seguidilla de partidos. El calor reinante en el verano europeo. Sarri que no encuentra aún un estilo de juego. Lo que fuere, esta Juventus no parece ser una aplanadora. Pero tiene a Cristiano Ronaldo y la ‘Vieja Señora’ no deja ser candidata siempre.

En la Champions League la historia también está cuesta abajo. En Francia, el Olympique de Lyon consiguió un apretado triunfo (1-0), que Cristiano Ronaldo y compañía intentarán revertir el 7 de agosto. A este partido le acompaña el morbo de que el equipo clasificado se enfrentará al ganador entre Real Madrid y Manchester City. Corren las apuestas para ver a ‘CR7’ contra los madridistas.

Un relajo antes de la competencia

El plantel del Bayern Múnich retornó a los entrenamientos grupales tras las dos semanas de vacaciones que disfrutó el equipo. Los bávaros ganaron la Bundesliga y la Copa de Alemania, y sueñan con conquistar el triplete levantando la Champions League.

El club de Múnich informó que este viernes afrontará un amistoso ante el Olympique de Marsella en Alemania. “Es una fecha óptima de cara a preparar el partido de vuelta de octavos de final de la Champions League contra el Chelsea. Trabajaremos con la máxima concentración para intentar mostrar en ese partido el juego que desplegamos en liga y Copa”, declaró Hansi Flick, entrenador del Bayern.

Flick, sobre la Champions: "Debemos persistir contra el Chelsea"

Los que están por volver a los entrenamientos, también, son los jugadores del plantel del FC Barcelona. Lionel Messi y Luis Suárez se fueron con sus respectivas familias a las playas de Ibiza, pero a más tardar este lunes deberán volver a los trabajos

El City-Madrid no cambia de sede

La alarma se incendió cuando el primer ministro inglés, Boris Johnson, anunció días atrás que a partir de hoy los viajeros que aterricen desde España en territorio británico tendrán que cumplir una cuarentena de catorce días, por el rebrote de covid-19 en suelo ibérico.

El partido entre el Manchester City y el Real Madrid, entonces, corría riesgo de cambiar de sede. Se habló hasta de llevarlo a Lisboa, la ciudad que acogerá todos los duelos de la Champions League a partir de los cuartos de final.

Guardiola: "Conocen el Real Madrid"

Sin embargo, en las últimas horas se aclaró el panorama de este importante enfrentamiento. El partido entre el City y el Madrid contará con la excepción de que lo jugadores madridistas no tendrán que pasar por la cuarentena pedida en el gobierno inglés.

Dentro de paquete de eventos deportivos con excepciones también se encuentran la Fórmula Uno (tanto el GP de Gran Bretaña del 2 de agosto como el del 70º Aniversario, también en Silverstone, del 9 de agosto) y los duelos internacionales de cricket.

El partido entre ‘Citizens’ y merengues se jugará en el Etihad Stadium el viernes 7 de agosto a las 2:00 p.m. Y caso cerrado.

MÁS EN DT...

VIDEO RECOMENDADO

Conte, sobre los rumores de fichaje de Messi: "Eso es fútbol de fantasía"