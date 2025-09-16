Uno de los nuestros nuevamente en la Champions: Marcos López y el deseo de todos, gritar un gol peruano después de más 2.509 días

Éramos felices y no lo sabíamos. O al menos eso creíamos. En el pasado tuvimos el zurdazo de Andrés Mendoza al Milán en el San Siro, el derechazo de Jefferson Farfán al mismo equipo en el Philips Stadion, el gol de Claudio Pizarro al Real Madrid y hasta el zurdazo de Juan Manuel Vargas con la Fiorentina. Vivíamos otra época, una donde teníamos embajadores en las principales ligas del mundo. La Champions League era como misa, un ritual que no podías perderte el martes y miércoles en la tarde.

Ahí estuvimos –con amigos en horas de colegio, universidad o compañeros de trabajo pegados al televisor o desde una laptop con Internet- poniéndonos espiritualmente la camiseta del Brujas, Bayern Múnich, Werder Bremen, PSV, Chelsea, Schalke 04 y Fiorentina. Si un peruano jugaba, teníamos que estar ahí para verlo, apoyarlo y, sobre todo, celebrarlo con goles de alto calibre.

Hoy, los tiempos han cambiado, ya no tenemos representantes en equipos top en Alemania o Italia, pero contamos con la esperanza de que regrese algún día lo bueno. Mientras tanto, ahora desde un móvil y siguiendo los resultados en tiempo real con tres a cuatro aplicaciones abiertas al mismo tiempo, toca seguir apoyando el regreso de un nuestro compatriota a la Fase de la Liga.

Con Marcos López, volvemos a tener un representante en la élite del ‘Viejo Continente’. La temporada pasada, no tuvimos alguno; hace dos, el mismo López con el Feyenoord; y hace tres, tampoco sin registro alguno. La historia se cuenta sola, esa es la realidad del fútbol peruano en la actualidad. Con Ecuador celebrando el pase de Piero Hincapié el Arsenal y la presencia de otros cuatro jugadores en PSG, Chelsea, Brujas y Royale Union Saint-Gilloise, nosotros tenemos que pensar en un futuro mejor y presenciar el buen ritmo de un lateral izquierdo, que sí se ha vuelto un presente de éxito y totalmente indiscutible para la Selección Peruana camino al 2030.

Rivales de los equipos del Bombo 1 de la Champions League

Nuestro compatriota tendrá partidos contra el Bayer Leverkusen (18 de setiembre), Qarabag (1 de octubre), Borussia Dortmund (21 de octubre), Tottenham (4 de noviembre), Kairat (26 de noviembre), Villarreal (10 de diciembre), Napoli (2026) y Barcelona (2026), es decir, seis de ocho juegos de altísimo nivel ante los ojos del mundo para tentar -también- un mejor futuro en el fútbol y –por qué no- que el peruano vuelva a fortalecer un mercado en Europa. Tiene 25 años, todavía no ha llegado a su techo.

Los peruanos en la Champions League

En la historia del torneo, hemos tenido 21 peruanos que jugaron la Champions, ya sea con la Copa de Campeones en Europa (con Víctor Benítez y Teófilo Cubillas), la clasificación previa al torneo (con Percy Olivares, Manuel Barreto, Hernán Rengifo, Jean Deza, Paolo Hurtado y Yordy Reyna) y la fase de grupos, ahora llamada Fase de la Liga con Nolberto Solano, Claudio Pizarro, Andrés Mendoza, Paolo Guerrero, Jefferson Farfán, Juan Manuel Vargas, Reimond Manco, Alberto Rodríguez, André Carrillo, Yoshimar Yotún, Renato Tapia, Gustavo Dulanto, Sergio Peña y ahora Marcos López.

Definitivamente, puede que no sean muchos embajadores, pero algunos sí dejaron alguna marca en el pasado.

Ahora que el lateral se ha estrenado con un golazo de tiro libre con el Copenhague, ¿por qué no soñar con un disparo así ante los nombres más grandes del fútbol mundial? Y, sí, que un peruano vuelva tener los reflectores como antaño. Ese es el deseo que todos tenemos: la última vez que gritamos uno fue el 6 de noviembre del 2018. Con camiseta del Lokomotiv, ‘Jeffry’ marcó de cabeza tras un tiro de esquina. Y, sí, han pasado casi siete años, 2509 días.

Marcos López ya no es una promesa, ahora es una realidad. La última fecha doble de las Eliminatorias fue la prueba: estamos ante el mejor futbolista peruano en la actualidad, por lejos.

