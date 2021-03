Conforme a los criterios de Saber más

El futuro es hoy y nadie puede evitarlo. Lo era, también, hace 15 años atrás cuando los jóvenes Cristiano Ronaldo y Lionel Messi se subían a los posters coleccionables de los hinchas. A los que nos hicimos adultos viendo como Leo y ‘CR7’ competían hombro a hombro por un lugar en el olimpo del fútbol, la actualidad tiene un sabor a resignación por ver la caída de estos ídolos en la Champions League. Ayer le tocó al portugués y esa Juventus que no carbura en Europa, y hoy puede ser el turno del argentino si el Barcelona no cumple el milagro en París ante el PSG. Este preámbulo solo intenta ser justo con los que se abren paso con un mejor presente: Kylian Mbappé y Erling Haaland.

El caso del delantero del Borussia Dortmund sorprende todos los días no solo porque es un oasis de la lejana Noruega sino porque irrumpe en el fútbol firmando nuevos récords todos los partidos . Ayer, para botón de muestra, mientras aplastaba las ilusiones del Sevilla en la vuelta de los octavos de final de la Champions Legue escribió otro dato en su registro: llegó a los 20 goles en 14 partidos del torneo. Y su historia tiene apenas un año en la élite.

Mbappé, en cambio, ya lleva cinco años caminando entre grandes, ganando el Golden Boy (2017), saliendo campeón del mundo (2018) y superando a las estadísticas que tenían Messi y Cristiano a su misma edad. Hace tres semanas fuimos testigos de una exhibición suya en el Camp Nou contra el Barcelona de Messi. Con el 4-1 (tres goles del francés), hoy reciben a los catalanes para sellar el pase a cuartos de final .

Haaland anotó 4 goles en total en los octavos de final de la Champions League contra el Sevilla. (Foto: Agencias)

Erling Haaland descomunal en la Champions League (Foto: AP)

El fútbol que vendrá

El momento se puede explicar con una cifra de goles muy reveladora. En seis temporadas de competencia, Mbappé lleva anotados 142 goles en 216 partidos. Mejor dicho, tiene un promedio goleador de 0.66 y la temporada aún no acaba. En ese mismo tiempo transcurrido, los seis primeros años de Lionel Messi con el Barcelona fueron de 127 anotaciones en 214 cotejos (0.59 promedio) . En tanto, Cristiano Ronaldo que hoy es el máximo goleador de toda la historia del fútbol (767 dianas) en la misma comparación firmó 97 anotaciones en 270 duelos: 35% de efectividad frente al arco.

¿Cuántos Balón de Oro o FIFA The Best le consiguieron estas marcas al francés? Hasta la fecha: ninguno. No ha llegado ni al podio de estos trofeos individuales a pesar de ser el primer jugador menor a 20 años en anotar más de 100 goles en este siglo . Muy cerca se quedó Neymar con 97 anotaciones, y más atrás se encuentran Lukaku (78), Benzema (62), Messi (51) o Ibrahimovic (33), por citar a algunas fieras del gol.

El último fin de semana, sin embargo, Haaland igualó la marca de galo con un doblete al Bayern Múnich, que se repuso y -finalmente- venció por 4-2 al Borussia Dortmund. Lo que diferencia a noruego que es consiguió llegar al centenar de goles en 146 partidos . Ya era demencial la cifra, hasta que sacudió al Sevilla con un nuevo doblete que le permitió mejorar el promedio hasta 0.69 goles por partido. Solo en la Champions League se pudo conocer que anota cada 54 minutos.

Infografía: El Comercio / Fuente: MisterChip

En julio próximo cumplirá 21 años, y a esta edad parece preocuparle menos qué peinado impone la moda o qué carro lo prestigia más al llegar al entrenamiento. También ganó el Golden Boy (2000) como Mbappé y su aspecto de Konan pelilargo entrando al octógono de la UFC con su 1.191 metros termina por ser intimidante para sus rivales . Acá en Perú, cuando era una grata aparición a inicios del 2020 en la Bundesliga, se le calificó como un “Jefferson Farfán en el cuerpo de Cuto Guadalupe”. Y más allá de anécdota, sus números proyectan una carrera brillante.

¿Qué sostuvo el Messi vs. Cristiano por muchos años? La vigencia que cada uno demostró en la cancha. Cuando en el lejano 2007 el fútbol era liderado por la sinceridad del brasileño Kaká, ambos llegaron al podio de los principales premios individuales (Balón de Oro y FIFA Player). Desde el 2008 hasta el 2017 no hubo otro jugador en el mundo que les arrebatara al luso o al argentino el sitial de mejor jugador del mundo.

Fueron 10 años en los que vimos cinco Balón de Oro para cada uno, aparte de los 2 The Best que ganó Cristiano. Solo la elegancia de Luka Modric el 2018 volvió a aterrizar la elección entre los jugadores más terrestres. En una década completa fuimos testigos del mejor Messi de la historia con el FC Barcelona de Pep Guardiola (2008-2012), y de la valentía de ‘CR7’ para esforzarse el triple y de liderar al Real Madrid de Zidane a ganar 4 Champions League en cinco años (2014-2018).

Este enfrentamiento histórico creció junto a los redes sociales, es decir, a la inmediatez de la noticia. La globalización cambió la forma de comunicar y fue más sencillo que este par de cracks fuera conocido tanto en Lima como en Weelington o en Seúl. Sus carreras son vistas casi como un realitys en vivo, aparecen en documentales íntimos y todo lo que se suba de ellos en el puntocom solo alimenta a la fama que ganaron jugando al fútbol.

Cristiano Ronaldo y Lionel Messi

Se convirtieron en máquinas del marketing que facturan millones cada año. La develación del contrato de renovación de Messi con más de 500 millones de euros pagados entre 2017 y 2021 explica con más claridad la cantidad de dinero que pueden mover en el todo mundo. Cristiano, por ejemplo, es el mejor pagado de la Serie A con 31 millones de euros netos, según la Gazzetta dell sport. El segundo lugar es del holandés Matthijs de Ligt con 8M anuales.

Aquí habrá que plantear si el Mbappé vs. Haaland está preparado para desplazar al Messi vs. Cristiano no solo en la competitividad del fútbol , que lo está, sino también en la rivalidad de la imagen, el valor de mercado y el afecto que puedan provocar en los que hinchas que irán conquistando.

Jóvenes a la obra

Pelé tuvo en Eusébio un valeroso contendor, aunque uno gobernaba en América y en los Mundiales y el otro fue soberano en Europa. Cruyff representó a una escuela distinta a la de Beckenbauer, y cuando se encontraron en la final de la Copa del Mundo 1974 el alemán pudo celebrar frente al holandés, pero el mundo reconoció para siempre al “Fútbol Total”.

Diego Maradona dribleó los años 80 entre Matthaus, Platini y Gullit, y los hinchas lo elevaron a la categoría de ícono del fútbol para toda la eternidad . La siguiente década entre Ronaldo, Zidane, Figo y Raúl se ganaron el prestigio para coincidir en el Real Madrid y ser apodados como los ‘Galácticos’. Y justo antes de que irrumpa la discusión entre Messi y Cristiano, el foco estaba puesto en quién merecía más la corona actual: Ronaldinho o Thierry Henry.

Hoy, con toda justicia, parece ser el turno -netamente deportivo- del Mbappé vs. Haaland. Para tal, primero habrá que saber quién es ahora el mejor jugador del planeta. En diciembre pasado fue condecorado el polaco Robert Lewandowski, líder goleador del Bayern Múnich que arrolló los títulos en un 2020 con la pandemia del COVID-19. Sin ningún desmérito, tres meses después no se habla de una era marcada por el delantero de los bávaros.

Infografía: Antonio Tarazona.

Tampoco se habla de la época de Neymar, quien paga el precio de coincidir con Messi y Cristiano, y que deberá dejar de hacerle sombra a la ascendente carrera de Mbappé en el PSG. Ni Sterling, ni De Bruyne o Hazard; ni Pedri, Vinicius o Ansu Fati han dado un golpe de autoridad sobre la mesa . El fútbol, con Leo y ‘CR7’ deshojando sus últimas hazañas, pronto tendrá un trono que deberá ser reclamado por un verdadero rey.

La importancia del carácter

Según Transfermarkt, Kylian Mbappé es el jugador mejor cotizado del mundo con 180 millones de euros. Por su parte, Erling Haaland es el séptimo futbolista con mejor valor de mercado con 110M. El noruego fue comprado en 20M hace un año por el Borussia Dortmund, que pronto podrá exigir la cantidad que quiera al club que ofrezca una propuesta por su fichaje.

Aquí también se podrá valorar lo que representa cada uno dentro del campo. Hace unas semanas, cuando el PSG le pegaba un baile al Barcelona de Messi en el Camp Nou, el foco de atención se centró en Mbappé y los tres goles que anotó, pero también en una escena que protagonizó en el área blaugrana.

“En la calle, yo te mato” , le dijo en un forcejeo al defensor Jordi Alba. La frase no es ningún buen ejemplo, al contrario, habla de una violencia desmedida que ya no se tolera en el fútbol. Sin embargo, puede dar algunas señales del carácter competitivo que persigue el francés.

Mbappé amenazó de muerte a Jordi Alba en el Barcelona vs. PSG. (Fuente: Movistar)

Meses atrás, Ángel Di María develó que el galo se había tomado en serio ser la ‘Bota de Oro’ de la temporada 2018-2019. Llegó a marcar 33 goles en el mismo año que cumplía 20 en su documento de identidad , pero Lionel Messi también se tomó en serio volver a ganarlo todo en esa campaña y anotó 36 goles. El Balón de Oro (el sexto de su carrera), entonces, se fue a casa del argentino.

De Haaland hay avisos más cercanos. A toda esta tendencia de verlo ser un joven maravilla que registra hazañas personales en este inicio del 2020, hay que sumarle que no perdona cada vez que tiene la oportunidad de dejar en claro que es un jugador de élite.

Contra el Sevilla en Alemania protagonizó un curioso momento. Después de anotar el 1-0 a los 35′, se paró en el punto de penal para liquidar la serie contra los españoles al minuto 54′. Su primer intento fue detenido por el portero Bono, quien fue a gritárselo cerca a la cara del noruego.

El penal se tuvo que repetir por orden arbitral, y fue entonces que Haaland no falló y firmó el segundo gol del partido y el cuarto de la eliminatoria de los octavos de final de la Champions League . En la celebración, el delantero del Dortmund se acercó a cobrarse una revancha personal contra Bono y le devolvió el gesto de gritárselo de cerca.

Los goles de Haaland en el Borussia Dortmund vs Sevilla

“Fallé y Bono se burló. Entonces lo volví a tirar, lo marqué y ya no se burló. El karma es así” , dijo al final del partido. La foto del delantero y el arquero conversando al final del partido de forma distendida tampoco pasó por alto. Eso gestos también hablan de la categoría de crack que es.

El próximo mercado de fichajes quizás de termine de afianzar la discusión. No es lo mismo este versus entre París y Dortmund, que el que podría darse entre ambos en Madrid y Barcelona, por ejemplo; o con uno arribando a La Liga y el otro a la Premier League. Solo hay que saberlo y aceptarlo. El futuro es ahora.

