Por Jasson Curi Chang

¿Cuánto puede costar una picadura de araña? Según especialistas, a precio de final, está tasado en 18.5M de euros. El pago incluye pizarra de Diego Simeone, jugada previa del Atlético de Madrid, gol de Julián Álvarez, grito colchonero y, claro, boleto al Puskás Arena de Budapest, Hungría.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

AnálisisInterpretación de las noticias basada en evidencia, incluyendo data y proyecciones posibles en base a eventos pasados.