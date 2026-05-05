¿Cuánto puede costar una picadura de araña? Según especialistas, a precio de final, está tasado en 18.5M de euros. El pago incluye pizarra de Diego Simeone, jugada previa del Atlético de Madrid, gol de Julián Álvarez, grito colchonero y, claro, boleto al Puskás Arena de Budapest, Hungría.

Entre los habitantes Wayuu, el pueblo originario colombiano de donde viene Luis Díaz, no hay con exactitud una palabra que se pueda traducir como “campeón”. Cuando le quieren decir a alguien que es el mejor, lo llaman: Achepajachikai. Habrá que traducir pronto: 30 de mayo, final de la Champions League 2025-26.

Vistas y sobreanalizadas las semifinales de ida, y arriesgando el cuero, se puede concluir que en los partidos de vuelta el Bayern Múnich podrá remontar el 5-4 de la ida ante el PSG de Luis Enrique, y que el Atleti del ‘Cholo’ resistirá las balas del Arsenal para conseguir que el 1-1 en Madrid haya valido la pena.

Goles al por mayor

La velocidad de Díaz y Olise, la magia de Musiala y la determinación de Kane. En el Bayern Múnich ya dejaron fuera al Real Madrid, ahora le toca al vigente monarca que se ampara en Vitinha, Doue, Dembélé y Kvaratskhelia para llegar a su segunda final seguida.

El 5-4 en París no es una anécdota. En esta semifinal se enfrentan los dos equipos con más goles en la Champions League 2025-26. El PSG suma 43, mientras que el Múnich lleva 42 en curso. Apenas los distancia que los alemanes recibieron 19 tantos y los franceses 21.

En las casas de apuestas, el favorito es el Bayern con cuotas que oscilan entre 1.68 y 1.75 a que gana el partido, en tanto, paga 4.00 si PSG vence en Alemania.

Eso sí, ambos son declarados equipos modernos que se olvidaron de defender. Llevan como consigna atacar y atacar. Una tendencia que puede tener mejor expresión en el Mundial 2026.

El golpe final

La otra semifinal es totalmente opuesta. Se enfrentan el Arsenal invicto de Arteta, que solo recibió 6 goles en todo el torneo y que alcanza el 84.62% de rendimiento contra el Atlético que ganó 7 de 15 partidos, tiene 53.33% de efectividad y solo una diferencia de goles de +8 en total (todos los otros semifinalistas tienen +20 en diferencia de goles).

En la estadística, los ‘Gunners’ son megafavoritos. Sin embargo, esta llave se define por emociones. La consigna del Atleti es decirle adiós a Antoine Griezmann con otra final de Champions. Es el ‘leitmotiv’ principal para visitar Londres, donde por lo contrario se respira un ambiente de pesimismo alrededor de un Arsenal que parece condenado a morir en la orilla. Pifeó la Copa de la Liga, fuera de la Copa FA y cerca al jaque mate en la Premier League.

Si hay un equipo hecho para estos partidos, tiene la firma de Simeone.

********