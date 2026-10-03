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Resumen

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El cronista y periodista argentino Javier Sinay, autor de "El secreto de los sobrevivientes", libro publicado por Tusquets Editores.
El cronista y periodista argentino Javier Sinay, autor de "El secreto de los sobrevivientes", libro publicado por Tusquets Editores.
Por José Silva

¿Qué hace un argentino dedicando casi una década de su vida a investigar una tragedia que involucra a un equipo brasileño que viajaba en una aerolínea boliviana con destino a Colombia? Javier Sinay (Buenos Aires, 1980) cree que el accidente que acabó con casi la totalidad del plantel del humilde Chapecoense la noche del 28 de noviembre de 2016 fue un drama con una bandera más bien latinoamericana.