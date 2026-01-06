Josko Gvardiol encendió las alarmas en Croacia y en el Manchester City tras confirmarse que sufrió una fractura de tibia en la pierna derecha, una lesión que pone en serio riesgo su presencia en el Mundial 2026. El defensor se lastimó en el segundo tiempo del empate 1-1 frente a Chelsea, en un duelo correspondiente a la Premier League disputado el último domingo.

El zaguero croata será sometido a una intervención quirúrgica a finales de esta semana y, posteriormente, se realizarán nuevas evaluaciones para determinar con mayor precisión el alcance de la lesión. Los primeros reportes médicos estiman un tiempo de recuperación que oscilaría entre cuatro y seis meses, un escenario que complica su panorama deportivo a mediano plazo.

Gvardiol fue una de las grandes figuras de Croacia en el Mundial de Qatar 2022, torneo en el que su selección alcanzó el tercer puesto. Su rendimiento lo consolidó como una de las revelaciones del certamen, aunque una de las imágenes más recordadas de aquella Copa del Mundo fue la jugada en la que Lionel Messi lo dejó atrás antes del tercer gol argentino en las semifinales.

This is a hard moment, but it will never define me. I know who I am and where I come from.



To the Cityzens, thank you for your endless support. I love you, and I’ll fight every day to return stronger, as a City warrior. pic.twitter.com/VU3sYllKYv — Joško Gvardiol (@JoskoGvardiol4) January 5, 2026

Pensando en el Mundial 2026, Croacia integra el Grupo L junto a Inglaterra, que parte como cabeza de serie, además de Panamá y Ghana. La posible ausencia de Gvardiol representaría un golpe sensible para un equipo que busca sostener su competitividad a nivel internacional.

En paralelo, el Manchester City atraviesa un momento delicado en la zaga central. A la baja de Gvardiol se suman las ausencias de Rúben Dias y John Stones. El portugués estará fuera de las canchas por unas seis semanas debido a una lesión en el tendón de la corva, mientras que Stones tampoco estará disponible para los próximos compromisos, según confirmó el propio Pep Guardiola.