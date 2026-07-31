Chelsea es sancionado con millonaria multa por incumplir reglas financieras. (Foto: Chelsea)
Chelsea es sancionado con millonaria multa por incumplir reglas financieras. (Foto: Chelsea)
Por Redacción EC

El Chelsea recibió un duro castigo por parte de la Federación Inglesa de Fútbol (FA) tras confirmarse que infringió la normativa sobre pagos a agentes durante la etapa de Roman Abramovich como propietario del club. La sanción definitiva establece una multa de 10 millones de libras esterlinas (11,67 millones de euros), además de una prohibición para inscribir jugadores durante dos mercados de fichajes consecutivos, aunque esta última quedará suspendida hasta el 30 de junio de 2027.

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