El Chelsea recibió un duro castigo por parte de la Federación Inglesa de Fútbol (FA) tras confirmarse que infringió la normativa sobre pagos a agentes durante la etapa de Roman Abramovich como propietario del club. La sanción definitiva establece una multa de 10 millones de libras esterlinas (11,67 millones de euros), además de una prohibición para inscribir jugadores durante dos mercados de fichajes consecutivos, aunque esta última quedará suspendida hasta el 30 de junio de 2027.

La resolución pone fin a una investigación iniciada tras la auditoría realizada por la nueva administración encabezada por Todd Boehly, que detectó posibles irregularidades luego de adquirir el club en 2022. Según informó la FA, el Chelsea efectuó pagos a agentes, futbolistas y otras entidades, operaciones que nunca fueron declaradas a las autoridades del fútbol inglés.

La FA explicó que el club admitió las 74 infracciones antes de la audiencia disciplinaria, lo que permitió reducir considerablemente la sanción económica. Además, la deducción condicional de seis puntos en la Premier League, planteada en primera instancia, fue sustituida por la prohibición suspendida de fichar jugadores, luego de que la Junta de Apelación aceptara el recurso presentado por la institución londinense.

Chelsea fue el campeón de la última edición del Mundial de Clubes. (Foto: La Presse)

Las irregularidades investigadas corresponden principalmente al periodo comprendido entre 2011 y 2018, aunque el expediente analizó operaciones realizadas entre 2009 y 2022. La FA precisó que la multa será destinada íntegramente al desarrollo del fútbol base y confirmó que las investigaciones sobre posibles responsabilidades individuales derivadas del caso continúan abiertas.

Con esta resolución, el Chelsea evita un castigo deportivo inmediato que habría afectado su posición en la Premier League, pero queda bajo estricta observación durante los próximos meses. Si el club reincide en nuevas infracciones antes de junio de 2027, la sanción suspendida se activará automáticamente y no podrá registrar futbolistas durante dos periodos consecutivos de transferencias.

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