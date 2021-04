Alta tensión en el reciente entrenamiento de Chelsea. Después de perder 2-5 contra West Brom en el reinicio de la Premier League, los ánimos continúan caldeados en la interna del conjunto liderado por el técnico Thomas Tuchel. Luego de la discusión protagonizada por los jugadores César Azpilicueta y Reece James, hubo un nuevo incidente en el interior club.

Este domingo, el periódico local The Telegraph contó que Antonio Rudiger y Kepa Arrizabalaga calentaron el ambiente en plena práctica. El medio citado relató que el defensor y guardameta no solamente intercambiaron palabras, sino que se empujaron mutuamente, aunque no hubo contacto de otro tipo.

Enseguida, el DT de los ‘Blues’ envió al zaguero alemán al vestuario para que se tranquilice. No obstante, el internacional germano siguió con la misma actitud. Por ello, Tuchel decidió enviarle a casa y no pudo completar la sesión. Mientras que el portero español se repuso para continuar con las labores.

Se desconoce la razón por la que los dos futbolistas de Chelsea reaccionaron de esa forma. Lo cierto es que Rudiger se comunicó con Kepa para expresarle una disculpa. Ahora, se espera cuál será la resolución del entrenador con el defensa (titular fijo) a pocos días de enfrentarse a Porto en la ida de los cuartos de final de la Champions League.

Tuchel ya había avisado sobre la actitud de sus dirigidos tras la caída del último sábado contra el Albion. “No podemos perder la cabeza ahora y quitarnos la confianza que tenemos en estos jugadores. Fue el momento posterior al partido para ser honestos, estar tranquilos y decirles a todos que respiren”, expresó en conferencia de prensa.