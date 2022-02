Chelsea vs. Al Hilal EN VIVO vía Fox Sports: se enfrentarán este miércoles 9 de febrero a las 11:30 a. m. (hora peruana) en la semifinal del Mundial de Clubes 2022. El partido también será transmitido por TNT Sports, YouTube y Movistar+, mientras que podrás seguir las incidencias, con videos de los goles al instante, a través de este minuto a minuto.

Las acciones se desarrollarán en el Mohammed Bin Zayed Stadium de Abu Dabi y el árbitro mexicano César Arturo Ramos se encargará de impartir justicia. Cabe mencionar que Chelsea tiene su primera presentación en este certamen; en tanto que Al-Hilal viene de conseguir una goleada categórica sobre Al-Jazira (6-1) en cuartos de final.

Gol de André Carrillo para el 6-1 del Al Hilal vs Al Jazira en el Mundial de Clubes. (Fuente: Globo TV)

Dónde ver Chelsea vs. Al-Hilal: canal TV

Argentina : TNT Sports

: TNT Sports Brasil : Band, NOW NET e Claro, BandSports, GUIGO

: Band, NOW NET e Claro, BandSports, GUIGO Internacional : YouTube

: YouTube México : TNT Go, TNT Sports

: TNT Go, TNT Sports España : Movistar+

: Movistar+ Estados Unidos: FOX Deportes, Fox Sports 2, FOX Sports App, Foxsports.com

Chelsea vs. Al-Hilal: hora del partido

Estados Unidos – 8.30 a. m. hora de Los Ángeles

México – 10.30 a. m.

Estados Unidos – 10.30 a. m. hora de Texas

Perú – 11.30 a. m.

Ecuador – 11.30 a. m.

Estados Unidos – 11.30 a. m. hora de Miami

Colombia – 11.30 a. m.

Bolivia – 12.30 p. m.

Venezuela – 12.30 p. m.

Uruguay – 1.30 p. m.

Paraguay – 1.30 p. m.

Argentina – 1.30 p. m.

Brasil – 1.30 p. m.

Chile – 1.30 p. m.

Inglaterra – 4.30 p. m.

España – 5.30 p. m.

Italia – 5.30 p. m.

El nivel futbolístico de los ‘Blues’ ha crecido de manera impresionante bajo el mando del entrenador alemán Thomas Tuchel. No obstante, los jugadores no están en el tope máximo de rendimiento, lo cual se ha reflejado en algunos de los últimos resultados que cosecharon en las distintas competencias locales (dos victorias, dos empates y una derrota).

Durante el último fin de semana, Chelsea superó al Plymouth en la FA Cup y avanzó a octavos de final, aunque con sobresaltos. El club inició perdiendo a los ocho minutos (gol de Macaulay Gillesphey), hasta que César Azpilicueta logró igualar (41′). El cotejo acabó emparejado y finalmente, en la prórroga, Marcos Alonso marcó el tanto de la victoria (105′).

Además, el portero Kepa Arrizabalaga fue vital, dado que atajó un penal, que pudo obligar a que la definición se extienda. Precisamente, se prevé que el guardameta sea titular en la presentación venidera del Mundial de Clubes, debido al tardío regreso de Edouard Mendy, quien ganó el título de la Copa Africana de Naciones con Senegal el último domingo.

Por otro lado, cabe mencionar que las únicas bajas de Chelsea con Ruben Loftus-Cheek y Ben Chilwell, ambos a causa de lesión. De esta forma, Thomas Tuchel se alista para sumar una nueva estrella en su récord, de la mano de Romelu Lukaku, Mason Mount, Kai Havertz, Jorginho y sus demás estrellas.

Últimos partidos de Chelsea

05-02-2022: Chelsea 1-1 Plymouth (2-1 en prórroga) - FA Cup

23-01-2022: Chelsea 2-0 Tottenham - Premier League

18-01-2022: Brighton 1-1 Chelsea - Premier League

15-01-2022: Manchester City 1-0 Chelsea - Premier League

12-01-2022: Tottenham 0-1 Chelsea - EFL Cup

No obstante, Al-Hilal no será un rival fácil de superar, no solo por el nivel que mostró, sino también por su motivación. El cuadro dirigido por Leonardo Jardim obtuvo su derecho a participar en este torneo por ser campeón de la Champions League de Asia y arrancó de la mejor manera.

En el choque ante Al-Jazira, Odion Ighalo, Matheus Pereira, Mohamed Kanno, Salem Al Dawsari, Moussa Marega y André Carrillo fueron los encargados anotar. Todos estos jugadores tienen la capacidad de dañar a cualquier defensa y tendrán que volver ser eficaces ante las oportunidades en ofensiva para soñar con acceder a la final.

Últimos partidos de Al-Hilal

06-02-2022: Al-Hilal 6-1 Al-Jazira - Mundial de Clubes

21-01-2022: Al Batin 1-1 Al-Hilal - Saudi Professional League

15-01-2022: Al-Hilal 3-2 Al-Taawon - Saudi Professional League

11-01-2022: Al Taee 0-4 Al-Hilal - Saudi Professional League

06-01-2022: Al-Hilal 2-2 Al-Faysaly (penales 4-3) - Supercopa de Arabia

Chelsea vs. Al-Hilal: posibles alineaciones

Chelsea : Kepa; Azpilicueta, Thiago Silva, Rudiger, Alonso; Mount, Jorginho, Kovacic; Havertz, Lukaku y Ziyech.

: Kepa; Azpilicueta, Thiago Silva, Rudiger, Alonso; Mount, Jorginho, Kovacic; Havertz, Lukaku y Ziyech. Al-Hilal: Al Muaiouf; Abdulhamid, Jang, Albulayhi, Al Shahrani; Kanno, Cuéllar; Marega, Pereira, Al Dawsari e Ighalo.

