Ver Chelsea vs Arsenal EN VIVO HOY: mira la transmisión del partido en Stamford Bridge por la semifinal de la Carabao Cup. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, miércoles 14 de enero de 2026, a las 3:00 de la tarde (hora peruana), que son las 5:00 PM de Argentina, las 2:00 PM de México y las 9:00 PM de España. ¿Dónde ver? ESPN y Disney+ Premium transmiten el partido en toda Sudamérica y Centroamérica. En Estados Unidos, la semifinal lo pasa Paramount+. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

