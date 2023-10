Chelsea vs. Arsenal en vivo se verán las caras este 21 de octubre del 2023 por la novena jornada de la Premier League 23/24 en el estadio Stamford Bridge. El partido entre ambos equipos iniciará a partir de las 11:30 a.m. (hora local) y 13:30 p.m. (hora argentina) y lo podrás ver por el canal de ESPN, y vía streaming mediante Star Plus. Los ‘Gunners’ son líderes del torneo junto al Tottenham y esperan sumar de a tres para seguir con su buena racha, es importante resaltar que llegan de vencer 1-0 a Manchester City. De igual manera, podrás encontrar todas las incidencias de este partidazo dando CLICK AQUÍ.

