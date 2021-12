Chelsea vs. Aston Villa EN VIVO ESPN: este domingo 26 de diciembre desde las 12:30 p. m. (hora peruana) por el Boxing Day, en la fecha 19 de la Premier League. El partido también será transmitido por Star+, Directv GO y DAZN, mientras que podrás seguir todas las incidencias, con videos de los goles y mejores jugadas, en este minuto a minuto.

¿En qué canal ver partido Chelsea vs. Aston Villa?

Argentina: Star+, ESPN Argentina

Bolivia: Star+, ESPN Peru

Brasil: NOW NET e Claro, GUIGO, ESPN Brasil, Star+

Chile: ESPN Chile, Star+

Colombia: Star+, ESPN Colombia

Ecuador: ESPN Colombia, Star+

México: Blue To Go Video Everywhere, Sky HD

Paraguay: Star+, ESPN Peru

Perú: Star+, ESPN Peru

España: DAZN, DAZN 1, Movistar+

Reino Unido: BBC Radio 5 Live, TalkSport Radio UK, SKY GO Extra, Sky Sports Premier League, Sky Sports Main Event, Sky Ultra HD, Sky Showcase

Estados Unidos: NBC Sports App, Peacock, UNIVERSO, NBC, nbcsports.com, Telemundo Deportes En Vivo, Telemundo

Uruguay: Star+, ESPN Peru

Venezuela: Star+, ESPN Colombia

Chelsea vs. Aston Villa: historial de partidos

Los 10 partidos Chelsea vs. Aston Villa más recientes se han dado mayormente en la Premier League y la balanza favorece mucho a los ‘Blues’: ganaron en siete ocasiones. Los ‘Villanos’ solo registran un triunfo, que justamente se dio este año (23 de mayo), cuando jugaron como locales.

22-09-2021: Chelsea 1-1 (penales 4-3) Aston Villa - Carabao Cup

11-09-2021: Chelsea 3-0 Aston Villa - Premier League

23-05-2021: Aston Villa 2-1 Chelsea - Premier League

28-12-2020: Chelsea 1-1 Aston Villa - Premier League

21-06-2020: Aston Villa 1-2 Chelsea - Premier League

04-12-2019: Chelsea 2-1 Aston Villa - Premier League

02-04-2016: Aston Villa 0-4 Chelsea - Premier League

17-10-2015: Chelsea 2-0 Aston Villa - Premier League

07-02-2015: Aston Villa 1-2 Chelsea - Premier League

27-09-2014: Chelsea 3-0 Aston Villa - Premier League

Chelsea vs. Aston Villa: posibles alineaciones

Chelsea: Édouard Mendy; Trevoh Chalobah, Thiago Silva, Antonio Rüdiger; Reece James, Marcos Alonso; N’Golo Kanté, Jorginho, Mateo Kovacic; Mason Mount y Christian Pulisic.

Aston Villa: Emiliano Martínez; Matthew Cash, Ezri Konsa, Tyrone Mings, Matt Targett; John McGinn, Douglas Luiz, Jacob Ramsey; Emiliano Buendía, Ollie Watkins y Ashley Young.

Chelsea vs. Aston Villa: previa

Las acciones se desarrollarán en el Villa Park de Birmingham y el árbitro Martin Atkinson será el encargado de impartir justicia. Actualmente, Chelsea suma 38 puntos y es tercero en la tabla de posiciones; en tanto que Aston Villa, con una presentación menos, es décimo con 22 unidades. Cabe mencionar que el líder es Manchester City, con un puntaje de 44.

El entrenador Thomas Tuchel sigue consolidando su estilo de juego al mando de los ‘Blues’ y el equipo era el líder del certamen, hasta que una serie de malos resultados se encadenaron (un triunfo en cuatro cotejos), debido a la ausencia de jugadores, tanto por lesión como por contagio de coronavirus.

Durante las dos jornadas anteriores, Chelsea solo pudo empatar, primero 1-1 ante Everton y luego 0-0 contra Wolves, este último de visita. La falta de eficacia en el ataque se notó, pero esa zona se verá reforzada este fin de semana, con el regreso de Romelu Lukaku al plantel: cumplió con su aislamiento y superó la COVID-19.

Merry Christmas to all Chelsea fans celebrating! 🎁💙 pic.twitter.com/WnaHliGGcd — Chelsea FC (@ChelseaFC) December 25, 2021

Sin embargo, el delantero no se perfila como titular y Christian Pulisic podría ocupar el puesto, aunque con características diferentes. De la misma forma, Mason Mount tiene el puesto seguro (siete goles y cuatro asistencias) y la presencia del lateral Reece James también será determinante, puesto que suele desplegarse mucho a la ofensiva.

Por su parte, Aston Villa ha encontrado un mejor rendimiento desde la llegada de Steven Gerrard al banquillo. Bajo el mando del exjugador, el club ganó cuatro de los últimos seis duelos y el desenvolvimiento colectivo sigue en crecimiento. No obstante, el DT esta vez estará fuera de la zona técnica, dado que dio positivo a coronavirus.

A pesar de la gran ausencia, los jugadores ya tienen la idea clara y saldrán con todo en busca de los puntos. Ollie Watkins, con cinco celebraciones, será la principal carta de gol, mientras que el portero Emiliano Martínez y el defensa, además de capitán, Tyrone Mings tratarán de formar una dupla impenetrable en la retaguardia.

