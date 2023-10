Chelsea vs Blackburn en vivo: sigue el partido por los octavos de final de la Carabao Cup (Copa de la Liga de Inglaterra - EFL). El duelo se disputa este martes 31 de octubre de 2023, desde las 2:45 de la tarde (hora peruana), en el estadio Stamford Bridge. La transmisión se puede ver a través de ESPN y Star Plus. No te pierdas este encuentro.