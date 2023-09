Este domingo 17 de febrero, Chelsea vs. Bournemouth en vivo y gratis: transmisión del partido por la fecha 5 de la Premier League. El duelo está pactado para iniciar a las 8:00 (horas de Perú, Colombia y Ecuador) y 10:00 (Argentina, Chile y Uruguay), desde el Vitality Stadium, un pequeño recinto ubicado al sur de Inglaterra con capacidad para 11 500 espectadores. La crisis del conjunto ‘blue’ no tiene cuándo terminar, en este inicio de temporada ya acumula dos derrotas, un empate y solo una victoria. Las contrataciones de figuras como Enzo Fernández, Moisés Caicedo y Mijailo Mudryk parecen no cuajar por completo en el esquema de Mauricio Pochettino. La transmisión de partido se puede ver a través de ESPN y Star Plus.

VIDEO RECOMENDADO Chelsea vs Bournemouth en vivo online por la Premier League.