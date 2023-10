Chelsea vs. Burnley en vivo se verán las caras este sábado 7 de octubre del 2023 por la octava jornada de la Premier League en el estadio Turf Moor. El partido entre ambos equipos iniciará a partir de las 9:00 a.m. (hora local) y 11:00 a.m. (hora argentina) y lo podrás ver por el canal de ESPN, y vía streaming mediante Star Plus. De igual manera, podrás encontrar todas las incidencias de este partidazo dando CLICK AQUÍ. Los ‘Blues’ lograron una victoria la fecha pasada y aleja de la zona del descenso, ante su rival de turno, espera hacer lo mismo y acercarse a los puestos de competencias europeas.

