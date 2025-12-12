Ver vs Everton EN VIVO HOY: mira la transmisión del partido en Stamford Bridge por la fecha 16 de la . ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, sábado 13 de diciembre de 2025, a las 10:00 de la mañana (hora peruana), que son las 12:00 PM de Argentina y Chile, las 11:00 AM de México y las 6:00 PM de España. ¿Dónde ver? ESPN y Disney+ Premium transmiten en Sudamérica, FOX One en México, SiriusXM, Universo y Telemundo lo pasan en Estados Unidos. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

