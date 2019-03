Chelsea vs. Fulham: miden fuerzas por la Premier League | EN VIVO | Jornada 29°

Chelsea vs. Fulham EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el juego por la fecha 29 de la Premier League, este domingo 3 de marzo, desde las 9:05 a.m. (hora peruana) y 2:05 p.m. (hora local). La transmisión estará a cargo de DirecTV. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV.



Chelsea continuará con su lucha por alcanzar un cupo a la próxima edición de la Champions League en su visita a Fulham. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en Craven Cottage.

Chelsea vs. Fulham: se miden por fecha 29 de la Premier League. (Foto: AP)

Chelsea vs. Fulham: horarios del partido



Ecuador - 9:05 a.m.

Perú - 9:05 a.m.

Colombia - 9:05 a.m.

México - 8:05 a.m.

Bolivia - 10:05 a.m.

Chile - 11:05 a.m.

Argentina - 11:05 a.m.

Uruguay - 11:05 a.m.

Paraguay - 11:05 a.m.

España - 3:05 p.m.

Luego de caída en penales en la final de la Copa de la Liga a manos de Manchester City, Chelsea sacó un importante triunfo a costa de Tottenham, al que venció por 2-0 en la jornada anterior de la liga inglesa.

En ese compromiso, el argentino Wilfredo Caballero fue el titular en reemplazo de Kepa Arrizabalaga, quien se negó a salir en el choque frente a los 'Citizens' y el entrenador Maurizio Sarri decidió mandarlo al banquillo.

No obstante, el italiano aseguró que en uno de los dos próximos partidos, el español recuperará su puesto en Chelsea. Podría ser contra el Fulham, ante el que los 'Blues' -sextos con 53 puntos-buscarán salir victoriosos.

Fulham se presentará con Scott Parker como el nuevo técnico tras el adiós de Claudio Ranieri. El elenco blanco, que registra cuatro derrotas consecutivas, está en la penúltima posición con 17 unidades y en zona de descenso directo.

Chelsea vs. Fulham: probables alineaciones

Fulham: Sergio Rico, Dennis Odoi, Havard Nordtveit, Tim Ream, Joe Bryan, Tom Cairney, Calum Chambers, Jean Michael Seri, Ryan Sessegnon, Ryan Babel y Aleksandar Mitrovic

Chelsea: Kepa Arrizabalaga, Emerson, Antonio Rudiger, David Luiz, Cesar Azpilicueta, N'Golo Kante, Jorginho, Ross Barkley; Callum Hudson-Odoi, Gonzalo Higuaín y Willian.