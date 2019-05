Chelsea vs. Arsenal: Higuaín discute con David Luiz y su entrenador estalla poco después | VIDEO

Chelsea juega la final de la Europa League ante Arsenal este miércoles, pero el último entrenamiento del cuadro 'blue' fue el escenario de un tenso momento que tuvo como protagonista a Maurizio Sarri, director técnico del equipo.

La cadena BT registró una discusión entre Gonzalo Higuaín y David Luiz en las prácticas, tras lo cual mostró poco después una airada reacción de Sarri. Las imágenes, que se han hecho virales en YouTube y Twitter, muestran al entrenador lanzando su gorra, para luego patearla.

Los periodistas que seguían la transmisión y otro sector de la prensa interpretaron que la molestia del técnico de Chelsea fue provocada por el conflicto entre sus futbolistas.

No obstante, el club precisó que la furia del italiano tendría otros motivos y que no había problema alguno con los futbolistas.

"La frustración mostrada por Maurizio al final del entrenamiento no estaba relacionada a alguno de sus jugadores, sino que se debía a que no pudo practicar jugadas colectivas en los 15 minutos finales de la sesión de una hora, debido a que esta estuvo abierta a los medios", declaró un portavoz de Chelsea a The Telegraph.

Más allá de dicha información, no son pocos los que creen que la reacción es otro signo más de incomodidad por parte de Sarri, de quien se dice que no está a gusto en el equipo londinense. En caso de abandonar Chelsea, los rumores colocan al napolitano en la órbita de Juventus.