Ver, Chelsea vs Legia Varsovia EN VIVO

Ver Chelsea vs Legia Varsovia EN VIVO: mira la transmisión del partido en el estadio Old Trafford por los cuartos de final de la UEFA Europa League 2024/25. ¿A qué hora juegan? El encuentro se disputa hoy, jueves 17 de abril de 2025, desde las 2:00 de la tarde (hora peruana), que son las 4:00 PM de Argentina y Chile, la 1:00 PM de México y las 8:00 PM de España. ¿Dónde ver? El partido se puede seguir por Disney Plus en Sudamérica, mientras que ESPN pasa el juego en México.