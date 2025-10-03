Ver Chelsea vs. Liverpool EN VIVO HOY : mira la transmisión del partido en el Stamford Bridge por la fecha 7 de la Premier League 2025/26. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, sábado 4 de octubre de 2025, a las 11:30 de la mañana (hora peruana), que son la 1:30 PM de Argentina y Chile, las 10:30 AM de México y las 6:30 PM de España. ¿Dónde ver? ESPN y Disney Plus transmite en Sudamérica; TNT Sports, HBO Max y Amazon Prime Video lo pasan en México; Telemundo y Universo en Estados Unidos. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

VIDEO RECOMENDADO Sigue todos los partidos de la Champions League en vivo y en directo. Real Madrid, Barcelona, Manchester City, Bayern Múnich y entre otros, buscarán alzar la orejona con este nuevo formato.