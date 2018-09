El Chelsea vs. Liverpool se disputará este sábado (11:30 a.m. EN VIVO ONLINE vía DirecTV Sports), por la séptima jornada de la Premier League. El partido se jugará en Stamford Bridge. Los 'Reds' quieren vengarse de la eliminación de la Copa de la Liga a manos de los 'blues' hace unos días.

Eden Hazard encara la fecha de la Premier League como la mayor estrella a seguir. Su actuación en la Copa de la Liga, propiciando el primer gol ante el Liverpool con un lanzamiento de falta rematado por Emerson Palmieri, y sellando la victoria 'Blue' con un tanto espectacular en el que dejó atrás a tres defensas antes de fusilar a Simon Mignolet, le han puesto en boca de todos.



No obstante, este sábado, el belga no tendrá tantas facilidades en la alineación de los de Jürgen Klopp. Alberto Moreno, principal sufridor de las internadas del belga, ya no estará en la banda izquierda, mientras que Alisson Becker volverá a la portería.



Chelsea vs. Liverpool: horarios en el mundo



Perú - 11:30 a.m.

Colombia - 11:30 a.m.

Ecuador - 11:30 a.m.

Argentina - 1:30 p.m.

Chile - 1:30 p.m.

México - 11:30 a.m.

Uruguay - 1:30 p.m.

Brasil (Río de Janeiro) - 1:30 p.m.

Costa Rica - 10:30 a.m.

Estados Unidos (Miami y Nueva York) - 12:30 p.m.

Liverpool vs. Chelsea EN VIVO: Hazard marcó un auténtico golazo para el 2-1 en Copa de la Liga | VIDEO. (Video: YouTube/Foto: Captura de pantalla)

También arriba recuperará la pólvora Klopp. Pese a que Daniel Sturridge ha devuelto la confianza al técnico alemán con dos tantos en sus dos últimos partidos como titular, la lógica dicta que para un duelo como el que les enfrenta al Chelsea, sea Roberto Firmino, ya recuperado de sus problemas oculares, el que vuelva al once junto a Mohamed Salah y Sadio Mané, titular también en copa.



Más dudas crea la defensa, ya que Virgil Van Dijk no estuvo en el choque copero por un golpe en el costado que le hizo retirarse la pasada jornada.



"Tenemos que esperar, aún no ha entrenado con el grupo. Es un jugador de clase mundial y no contar con él no es bueno. Si no puede jugar, tenemos opciones para reemplazarle", asumió en rueda de prensa Klopp.



Mientras que el Liverpool llega como líder con seis victorias en seis partidos, el Chelsea dejó los primeros puntos de la campaña la jornada pasada ante el West Ham United.

Con información de EFE

Chelsea vs. Liverpool: probables alineaciones

Chelsea: Kepa Arrizabalaga; Marcos Alonso, David Luiz, Gary Cahill, Cesar Azpilicueta; Mateo Kovacic, Jorginho, N'Golo Kante; Eden Hazard, Olivier Giroud y Willian.

Liverpool: Alisson Becker; Andrew Robertson, Virgil Van Dijk, Joe Gomez, Alexander-Arnold; James Milner, Jordan Henderson, Georginio Wijnaldum; Sadio Mane, Roberto Firmino y Mohamed Salah.