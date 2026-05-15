Ver Chelsea vs. Manchester City EN VIVO HOY: mira la transmisión del partido en el Wembley Stadium por la gran final de la FA Cup . ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, sábado 16 de mayo del 2026, a las 9:00 de la mañana (hora peruana), que son las 11:00 AM de Argentina y Chile, las 8:00 AM de México y las 4:00 PM de España. ¿Dónde ver? ESPN y Disney Plus transmiten el partido para toda Sudamérica. Mientras que en México lo pasan en TNT Sports y Max. Asimismo, sigue el minuto a minuto del cotejo en la página web de El Comercio.

VIDEO RECOMENDADO Sigue todos los partidos de la Champions League en vivo y en directo. Real Madrid, Barcelona, Manchester City, Bayern Múnich y entre otros, buscarán alzar la orejona con este nuevo formato.