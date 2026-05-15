Ver Chelsea vs. Manchester City EN VIVO HOY: mira la transmisión del partido en el Wembley Stadium por la gran final de la FA Cup. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, sábado 16 de mayo del 2026, a las 9:00 de la mañana (hora peruana), que son las 11:00 AM de Argentina y Chile, las 8:00 AM de México y las 4:00 PM de España. ¿Dónde ver? ESPN y Disney Plus transmiten el partido para toda Sudamérica. Mientras que en México lo pasan en TNT Sports y Max. Asimismo, sigue el minuto a minuto del cotejo en la página web de El Comercio.