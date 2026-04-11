Ver Chelsea vs Manchester City EN VIVO HOY: mira la transmisión del partido en Stamford Bridge por la fecha 32 de la Premier League. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, domingo 12 de abril del 2026, a las 10:30 de la mañana (hora peruana), que son las 12:30 PM de Argentina, las 9:30 AM de México y las 5:30 PM de España. ¿Dónde ver? ESPN y Disney+ Premium transmiten el partido en toda Sudamérica. Fox One lo pasa en México. En Estados Unidos, lo transmite Telemendo Deportes; mientras que en España se puede ver por DAZN y Movistar LaLiga+. No recomendamos ver partidos en páginas poco confiables.

VIDEO RECOMENDADO Sigue todos los partidos de la Champions League en vivo y en directo. Real Madrid, Barcelona, Manchester City, Bayern Múnich y entre otros, buscarán alzar la orejona con este nuevo formato.