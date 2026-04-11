Por Rogger Fernández

Ver vs EN VIVO HOY: mira la transmisión del partido en Stamford Bridge por la fecha 32 de la . ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, domingo 12 de abril del 2026, a las 10:30 de la mañana (hora peruana), que son las 12:30 PM de Argentina, las 9:30 AM de México y las 5:30 PM de España. ¿Dónde ver? ESPN y Disney+ Premium transmiten el partido en toda Sudamérica. Fox One lo pasa en México. En Estados Unidos, lo transmite Telemendo Deportes; mientras que en España se puede ver por DAZN y Movistar LaLiga+. No recomendamos ver partidos en páginas poco confiables.

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