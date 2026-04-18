El choque entre Chelsea y Manchester United promete ser uno de los más atractivos de la jornada 33 de la Premier League. Ambos equipos llegan con la necesidad de sumar puntos en la lucha por puestos internacionales, en un tramo decisivo de la temporada.

Chelsea intentará hacerse fuerte en casa, mientras que Manchester United buscará dar el golpe como visitante en un duelo directo que puede marcar el rumbo de ambos clubes en la tabla.

La rivalidad entre estos equipos garantiza un partido intenso, con figuras importantes en ambos planteles y mucha expectativa por parte de los aficionados del fútbol inglés.

¿A qué hora juegan Chelsea vs Manchester United HOY por Premier League?

El partido se disputará en los siguientes horarios:

Perú, Colombia, Ecuador: 2:00 p.m.

México: 1:00 p.m.

Argentina, Chile, Uruguay: 4:00 p.m.

España: 9:00 p.m.

¿Dónde ver Chelsea vs Manchester United EN VIVO por Premier League?

El partido será transmitido en distintas señales según el país:

Perú y Sudamérica: ESPN y Disney+

ESPN y Disney+ México: FOX One

FOX One Estados Unidos: Telemundo, NBCSN, Telemundo Deportes En Vivo, UNIVERSO, UNIVERSO NOW, Peacock y SiriusXM FC

Claves del partido Chelsea vs Manchester United

Duelo por la fecha 33 de la Premier League

Equipos en lucha por torneos internacionales

Partido de alto nivel y rivalidad histórica

Puede definir posiciones en la tabla