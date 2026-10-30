Chelsea recibe al Manchester United en Stamford Bridge por la fecha 9 de la Premier League 2026-27. Los ‘Blues’ llegan con la necesidad de sumar en casa luego de caer por 2-0 ante Tottenham en la jornada anterior, mientras que los ‘Red Devils’ también buscan recuperarse tras perder 3-0 frente a Bournemouth en un partido en el que mostraron bajo nivel. El duelo se jugará este sábado 31 de octubre de 2026 y ambos equipos necesitan los tres puntos para levantar cabeza en el campeonato. A continuación, te contamos todos los detalles para que no te pierdas este partidazo.

Chelsea vs Manchester United EN VIVO: revisa los horarios, canales TV y dónde ver ONLINE el partido por la fecha 9 de la Premier League 2026/2027 desde el estadio Stamford Bridge.

¿A qué hora juegan Chelsea vs. Manchester United por la Premier League?

El horario del partido variará según el país en el que te encuentres. Revisa aquí la guía para sintonizarlo a tiempo:

México: 6:30 a.m.

6:30 a.m. Perú, Colombia y Ecuador: 7:30 a.m.

7:30 a.m. Chile, Bolivia, Paraguay y Venezuela: 8:30 a.m.

8:30 a.m. Estados Unidos (ET): 8:30 a.m.

8:30 a.m. Argentina, Brasil y Uruguay: 9:30 a.m.

9:30 a.m. España: 1:30 p.m.

¿En qué canales transmiten el partido Chelsea vs. Manchester United por Premier League?

La transmisión oficial por televisión de este encuentro de la Premier League estará disponible a través de las siguientes señales:

Perú y Sudamérica: Disney+ Premium

Disney+ Premium México: TNT Sports

TNT Sports Estados Unidos: USA Network y Telemundo Deportes

USA Network y Telemundo Deportes España: DAZN y Movistar+

¿Dónde ver online Chelsea vs. Manchester United por Premier League?

Si prefieres seguir el encuentro desde tu teléfono celular, tablet o computadora, estas son las opciones legales de streaming: