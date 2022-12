Este domingo 1 de enero, Chelsea y Nottingham Forest se verán las caras en el estadio City Ground por la jornada 18 de la Premier League . La pelota empezará a rodar a las 11:30 a.m. (hora peruana) y podrás disfrutar del encuentro a través de las señales de ESPN, Star Plus y Paramount Plus

Los ‘Blues’ iniciaron de gran manera esta segunda etapa del torneo inglés al derrotar por 2-0 al Bournemouth. Con esta victoria, los dirigidos por Graham Potter se posicionan en la novena casilla con 24 puntos; sumar de tres es indispensable para meterse a la pelea en los puestos de competencias europeas.

Por otro lado Nottingham Forest vive momentos difíciles, pues se ubica penúltimo con 13 puntos. Así que si no empiezan a sumar de tres probablemente los veremos jugando la Championship.

A QUÉ HORA JUEGA CHELSEA VS NOTTINGHAM FOREST

10:30 horas - México

11:30 horas - Perú, Ecuador, Colombia

12:30 horas - Venezuela, Bolivia

13:30 horas - Argentina, Uruguay, Brasil, Chile y Paraguay

17:30 horas - España, Alemania, Italia, Francia

QUE CANALES TRANSMITE CHELSEA VS NOTTINGHAM FOREST

El partido Chelsea vs Nottingham Forest por la fecha 18 de la Premier League de Inglaterra será transmitido por TV a través de las señales de ESPN para Sudamérica; si estás en México, Paramount Plus tiene los derechos. Asimismo, Star Plus lo pasará online vía streaming. Además, El Comercio te traerá el minuto a minuto con todas las incidencias en vivo.

PROBABLES ALINEACIONES DE CHELSEA VS NOTTINGHAM FOREST

Chelsea: Kepa Arrizabalaga, Cesar Azpilicueta, Kalidou Koulibaly, Thiago Silva, Marc Cucurella, Denis Zakaria, Jorginho, Raheem Sterling, Mason Mount, Christian Pulisic, Kai Havertz

Nottingham Forest: Dean Henderson, Neco Williams, Joe Worrall, Willy Boly, Harry Toffolo, Ryan Yates, Remo Freuler, Orel Mangala, Brennan Johnson, Taiwo Awoniyi, Emmanuel Dennis