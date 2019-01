Chelsea vs. Nottingham Forest EN VIVO ONLINE: juegan por la tercera ronda de la FA Cup en Stamford Bridge desde las 10:00 a.m. (horario peruano). Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV que te presentaremos a continuación.

El duelo entre Chelsea vs. Nottingham Forest marcará el estreno de ambos clubes en el certamen. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo por la FA Cup.

Chelsea y Nottingham Forest inician su camino en esta temporada de la FA Cup. Los dos clubes aspiran a ganar los títulos de la Premier League y Football League Championship, respectivamente.

En la temporada pasada, Charly Musonda anotó su primer gol con el Chelsea cuando los Blues vencieron a nuestros rivales de mañana, Nottingham Forest. 👌 #CHEFOR pic.twitter.com/kU8QiGEY34 — Chelsea FC Español (@ChelseaFC_Sp) 4 de enero de 2019

Los 'blues' atraviesan por un momento de irregularidad en esta campaña. A mitad de semana igualaron sin goles frente al Southampton, cerca de la zona del descenso. Anteriormente había caído contra Leicester City en casa.

En medio de esos dos reveses, el Chelsea sumó dos victorias: Watford (2-1) y Crystal Palace (1-0). No obstante, los resultados ajustados y el rendimiento no dejaron conforme a Maurizio Sarri, entrenador del cuadro londinense.

El apretado calendario del mes de diciembre ha desgastado a los futbolistas de la primera plantilla. Por ello, el italiano ha optado por dar descanso a jugadores claves como Eden Hazard, quien no aparecería ni en la convocatoria.

Chelsea despidió el 2018 con un triunfo por la cuenta mínima contra el Crystal Palace. El autor del gol fue N'Golo Kanté. (Foto: AFP)

Cesc Fábregas tiene opciones de ser titular, pero podría significar el último partido defendiendo al Chelsea. El volante, después de cuatro temporadas y media, dejaría el club para partir al Mónaco de Francia.



Olivier Giroud, Pedro Rodríguez y Willian son los descartados de Chelsea por lesión. El francés tiene problemas en el tobillo. Mientras que el español y el brasileño tienen molestias en el tendón.

Por su lado, el Nottingham Forest lucha por meterse en los puestos que permitan acceder a los play-offs por el ascenso a la Premier League. El fin de semana dieron un gran paso al conseguir tres puntos claves.



El equipo dirigido por Aitor Karanka, ex asistente de José Mourinho en Real Madrid, venció al Leeds (4-2) de Marcelo Bielsa, líder del torneo. De ese modo, el cuadro rojo se acercaron al sexto lugar de la tabla.



Chelsea no pudo vencer la resistencia del arco de Southampton. Los 'blues' igualaron a cero en casa y no aprovecharon su oportunidad para sumar de a tres. (Video: YouTube)

Chelsea vs. Nottingham Forest: horarios del partido

México 9:00 a.m.

Perú 10:00 a.m.

Ecuador 10:00 a.m.

Colombia 10:00 a.m.

Bolivia 11:00 a.m.

Argentina 12:00 m.

Chile 12:00 m.

Uruguay 12:00 m.

Paraguay 12:00 m.

España 4:00 p.m.



Chelsea vs. Nottingham Forest: posibles alineaciones

Chelsea: Caballero; Zappacosta, Christensen, Ampadu, Palmieri; Kovacic, Fabregas, Barkley; Loftus-Cheek, Morata, Hazard.



Nottingham Forest: Steele; Janko, Yacob, Fox, Robinson; Guedioura, Colback; Lolley, Osborn, Dias; Murphy.