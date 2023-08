Este domingo 20 de agosto del 2023, Chelsea vs. West Ham en vivo online por la segunda jornada de la Premier League. El encuentro está programado para iniciar a las 10:30 a.m. en el Estadio Olímpico de Londres, un recinto con capacidad para 80 mil espectadores. En su debut ante Liverpool, los ‘Blues’ no pasaron del empate. Luis Díaz anotó el primero del duelo y Axel Disasi marcó la paridad. Por su lado, ‘The Hammers’ también lograron un empate ante Bournemouth. Las señales que transmitirán el duelo son ESPN y Star Plus. Asimismo, en El Comercio podrás seguir la cobertura en tiempo real.

