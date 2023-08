Este miércoles 30 de agosto del 2023, Chelsea vs AFC Wimbledon en vivo y gratis: transmisión del partido por la segunda ronda de la Carabao Cup. El encuentro está programado para iniciar a las 13:45 horas, en Stamford Bridge. Los dirigidos por Mauricio Pochettino tendrás que disputar esta fase del torneo debido a la mala campaña del curso anterior y no clasificar a un torneo europeo. El rival de turno actualmente milita en la cuarta división del fútbol inglés y los ‘blues’ son los claros favoritos para acceder a la tercera ronda. En esta oportunidad no habrán señales que transmitirán el partido, pero podrás vivirlo a través de El Comercio.

VIDEO RECOMENDADO Chelsea vs AFC Wimbledon en vivo online por la Premier League