Chelsea vs. Wolverhampton EN VIVO ONLINE vía ESPN 2: juegan por la Premier League desde Stamford Bridge

Chelsea vs. Wolverhampton EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el partido entre Chelsea vs. Wolverhampton este domingo 10 de marzo, en el estadio Stamford Bridge de Londres, por la jornada 30 de la Premier League de Inglaterra, desde las 9:05 a.m. (hora peruana). Para ver partidos en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV que te presentaremos a continuación.

Arsenal perderá al uruguayo Lucas Torreira por tres fechas en la Premier League



Manchester City derrotó 3-1 a Watford con triplete de Sterling por la Premier League | VIDEO



ESPN 2 llevará este partido a los hogares de Sudamérica. En Italia, México y Centroamérica la transmisión está a cargo de Sky HD. En Francia vía RMC Sport. En Alemania y Japón por DAZN. En España vía Movistar+. En estados Unidos por NBC Sports Live y Telemundo Deportes. En Reino Unido vía Sky Sports Main Event.

Chelsea, del DT italiano Maurizio Sarri, juega un partido clave en sus aspiraciones de meterse en la zona de Champions League, cuando reciba este domingo al Wolverhampton Wanderers.

Chelsea recibe este domingo al Wolverhampton por la Premier League. (Foto: Reuters)

Los 'Blues' vienen de vencer al Dínamo Kiev por la ida de octavos de final de la Europa League (3-0) y en la Premier League, su partido anterior terminó con triunfo de 1-2 en campo del Fulham.

Chelsea marcha en la sexta casilla con 56 puntos, uno menos que el Arsenal y a dos del Manchester United, aunque con un partido pendiente.

Wolverhampton, del entrenador portugués Nuno Espírito Santo y que tiene en sus filas al mexicano Raúl Jiménez, espera prolongar su buen momento y dar un golpe en cancha del Chelsea.

Chelsea vs. Dinamo Kiev: resumen del partido. (Video: beiN Sports)

Los 'Wolves' vencieron la jornada pasada al Cardiff City (2-0) y se ubican en la séptima casilla con 43 puntos, con sueños de alcanzar un cupo a la Europa League.

Chelsea vs. Wolverhampton - horarios en el mundo

08:05 horas en México

09:05 horas en Perú, Colombia, Ecuador, Estados Unidos (Chicago) (Nueva York +1, Washington +1, Florida +1, Nevada -2)

10:05 horas en Venezuela, Bolivia

11:05 horas en Argentina, Paraguay, Chile, Uruguay, Brasil (Sao Paulo, Río de Janeiro y Brasilia)

15:05 horas en España, Italia, Francia, Alemania

17:05 horas en Catar y Arabia Saudita

22:05 horas en China

23:05 horas en Japón y Corea del Sur

Chelsea vs. Wolverhampton - alineaciones probables

Chelsea: Kepa, Azpilicueta, Emerson, A. Rüdiger, Andreas Christensen, R. Barkley, Jorginho, N. Kanté, Gonzalo Higuaín, Willian, Eden Hazard.



Wolverhampton: J. Ruddy, R. Bennett, W. Boly, C. Coady, Rúben Vinagre, R. Saïss, L. Dendoncker, Diogo Jota, M. Gibbs-White, Raúl Jiménez, Adama Traoré.