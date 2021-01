Boca Juniors quedó eliminado de la Copa Libertadores tras ser goleado por 3-0 frente al Santos de Brasil. Ello ha desatado la ira de algunos exjugadores que no toleran la forma en la que el club ‘Xeneize’ fue vapuleado. Uno de ellos, el colombiano Mauricio ‘Chicho’ Serna, arremetió contra el entrenador Miguel Ángel Russo.

En diálogo con TyC Sports, el exjugador de Boca Juniors afirmó sentirse apenado por lo realizado por su compatriota Frank Fabra, quien fue expulsado por una jugada desleal: “La patada que tiró Fabra no es tener huevos, es una irresponsabilidad muy grande. Huevos es lo que hacía Riquelme con la pelota, los goles de Palermo o las atajadas al ángulo de Córdoba”, afirmó.

La expulsión de Frank Fabra tras pisotón sobre Marinho en el Boca vs. Santos. (Fuente: ESPN)

Asimismo, el colombiano criticó la falta de actitud del equipo pese a estar perdiendo en el estadio del Santos: “Sentí mucha tristeza porque no es el Boca todos quisiéramos ver. Ayer Boca no compitió, Santos estaba jugándose la final y Boca la primera fase de la Libertadores”.

Del mismo modo, a su modo de ver, Chicho afirmó que hubiese preferido que ingresase Edwin Cardona, debido a su gran técnica y arremetió contra Miguel Ángel Russo, a quien señaló como el responsable de la debacle: “Cómo dejaron a un jugador como Edwin (Cardona) en el banco para un partido como este, no lo entiendo. Si determinó jugar con estos 11 y hacer los cambios que hizo, por supuesto que tiene responsabilidad el técnico. No creo que ningún jugador salga a la cancha a perder, pero hay actitudes que no nos gustan, que son reprochables. Son los primeros que saben que no estuvieron a la altura”, sentenció.

Santos vs. Boca Juniors: conoce la historia de Yeferson Soteldo, la estrella venezolana que jugará la final de la Copa Libertadores

Como se recuerda, pese a haber igualado sin goles en la semifinal de ida, Boca Juniors quedó eliminado de la Copa Libertadores tras ser goleado por 3-0 en el duelo de vuelta. La segunda final única de la historia del torneo sudamericano más prestigioso a nivel de clubes se disputará entre Santos vs. Palmeiras el sábado 30 de enero, desde las 3:00 de la tarde (hora peruana), en el mítico escenario de Rio de Janeiro. La transmisión estará a cargo de ESPN y Fox Sports.

Conforme a los criterios de Saber más

MÁS EN DT...

NO DEJES DE VER

Cristiano Ronaldo y los 10 mayores artilleros en la historia del fútbol