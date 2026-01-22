Mauricio “Chicho” Serna se refirió este jueves al posible interés de Boca Juniors en el delantero colombiano Kevin Serna, generando ruido entre los hinchas xeneizes. Sobre el rendimiento del jugador, Serna explicó: “Me pasaron material de él cuando fue a Alianza Lima, me lo referenciaron, tiene habilidad, es rápido, veloz, y te puede jugar en cualquiera de las posiciones del frente de ataque” Estas palabras reflejan la mirada positiva del exfutbolista hacia las cualidades técnicas del atacante.

El exmediocampista destacó que, más allá de los rumores, el perfil de Kevin encaja con lo que él considera valioso para un equipo grande como Boca. “Está el rumor, ojalá, ya tiene la experiencia de selección mayor y juega en un club grande, y la exigencia de Boca es muy grande y al club le vendría muy bien contar con él”, afirmó Serna, resaltando tanto la trayectoria internacional como el carácter que, a su juicio, el jugador podría aportar.

En cuanto a la posición en el campo, Serna comparó la función que ha tenido Kevin en otros clubes con la del plantel actual xeneize: “En Fluminense lo han utilizado de 9, no es como Cavani o Merentiel pero por su técnica y buen físico puede desempeñarse ahí.” Con esta frase, el exjugador dejó claro que, aunque no sea un delantero centro clásico, el colombiano podría adaptarse a diferentes roles ofensivos.

Por último, Serna opinó sobre el momento de Boca y la necesidad de refuerzos: “Boca tiene un buen plantel, pero para mí necesita tener algunos refuerzos más, la posición que sufrimos es ese volante por derecha y hoy más que nunca lo necesitaría.” Y cerró con un gesto de afecto hacia el club: “esto lo digo como hincha a la distancia y alejado del club pero siguiendo todo lo que ocurre porque es imposible que a un club que quiero tanto y con amigos, no estar al tanto” Sus palabras mezclan análisis futbolístico con un claro sentimiento xeneize.