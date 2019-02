Chilavert atacó al nuevo entrenador de Paraguay: “Fracasó en todos lados”

José Luis Chilavert, ex arquero de la selección de Paraguay, criticó duramente a Eduardo Berizzo, nuevo entrenador de la Albirroja con miras a la Copa América 2019 y las Eliminatorias Qatar 2022.

“No conoce a los jugadores paraguayos, no conoce la realidad de nuestro fútbol. No conoce a nadie en Paraguay. No lo conoce nadie y, además, fracasó en todos lados”, aseguró con mucha indignación José Luis Chilavert.

En los últimos años, Eduardo Berizzo trabajó en España. Dirigió al Sevilla y luego al Athletic Bilbao. (Foto: EFE)

“¿Qué hicieron él y sus ayudantes para que los fueran a buscar? Es otra pérdida de tiempo para la selección”, agregó en diálogo con la radio guaraní "Ñanduti".

José Luis Chilavert, en ese mismo sentido, explicó que Eduardo Berizzo “no tiene méritos para ser el entrenador de la selección. Así es imposible apoyar al equipo. Pareciera que el equipo está en subasta”.

La selección de Paraguay recibió con los brazos abiertos a Eduardo Berizzo, luego de que Juan Carlos Osorio abandonara el cargo por motivos personales.