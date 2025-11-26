José Luis Chilavert , exfutbolista paraguayo y reconocido crítico del manejo del fútbol sudamericano, no se guardó nada al referirse al reciente escándalo en Argentina por el título a Rosario Central, utilizando la situación para atacar frontalmente a Oscar Ruggeri, a la Conmebol y a Claudio Tapia, presidente de la AFA.

Chilavert tildó a Ruggeri de ser un “payaso mediático” y lo acusó directamente de ser un “felpudo” y “uno de los cómplices que avala toda la corrupción dentro del fútbol en Argentina y en la ‘Corrupbol’”.

“Ver las declaraciones que ha hecho diciendo que está en contra de los jugadores de Estudiantes, quiere decir que no conoce nada de la vida”, señaló, en alusión al comentado episodio post proclamación de Rosario Central, cuando jugadores del conjunto platense le dieron la espalda a los flamantes campeones en un cuestionado pasillo de honor.

El excapitán paraguayo extendió sus críticas a la cúpula dirigencial, calificando el ambiente como una “dictadura”. Identificó al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, como el “dictador uno” de Argentina, y lo vinculó directamente con el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez. “Tapia copia todo lo que hace Domínguez”, descargó Chila. “Los clubes están cada día más pobres en Sudamérica y la Conmebol cada vez más rica”, añadió.

“Los valores y la dignidad no debería cambiar por unos pesos. Mis valores no tienen precio”, sentenció Chilavert para Todo Noticias.