[VER AQUÍ EN DIRECTO] Chile vs. Argentina EN VIVO vía Chilevision: amistoso internacional en Los Ángeles

Chile vs. Argentina EN VIVO EN DIRECTO vía TyC Sports: este jueves 5 de setiembre en amistoso internacional por la fecha FIFA, en el estadio United Airlines Field at the Los Angeles Memorial Coliseum desde las 23:30 (hora argentina y chilena / 9:30 p.m. de Perú), con transmisión de Chilevision y CDF HD para Chile. Sigue el minuto a minuto, incidencias, detalles, goles, resumen y videos de este partidazo.

Con equipos renovados sin la presencia de los más grandes jugadores en cada selección en la actualidad como Lionel Messi y Arturo Vidal, Argentina y Chile se vuelven a encontrar a dos meses de aquella definición por el tercer lugar de la Copa América Brasil 2019.

Chile vs. Argentina: horarios del partido

México - 9:30 p.m.

Ecuador - 9:30 p.m.

Perú - 9:30 p.m.

Colombia - 9:30 p.m.

Venezuela: 10:30 p.m.

Bolivia - 10:30 p.m.

Chile - 10:30 p.m.

Paraguay - 10:30 p.m.

Argentina - 11:30 p.m.

Uruguay - 11:30 p.m.

España - 4:30 a.m. (viernes 6 de septiembre)

La idea de este amistoso internacional que jugarán Argentina y Chile es ir probando gente, afianzando una idea y prepararse de la mejor forma para las Eliminatorias Qatar 2022, en la que debutarán dos entrenadores como Lionel Scaloni (su primera Eliminatoria) y Reinaldo Rueda (que dirige a 'La Roja' desde enero del 2018).

Argentina, para este partido, contará con la presencia de un jugador que tendría sus primeros minutos con la albiceleste: Lucas Martínez Quarta, zaguero de River Plate que está buscando ganarse la confianza de Scaloni que, por cierto, fue ratificado en el cargo de seleccionador de la albiceleste.

En Chile, en tanto, la mayor novedad es el regreso del capitán Claudio Bravo quien se recuperó de su lesión y, a pesar de que no ha sumado minutos con Manchester City, está listo para volver a la selección con la que tantas alegrías tuvo.

Hay que ersaltar que motivos extra futbolísticos han retrasado el inicio del Chile vs. Argentina, el cual empezará a las 9:30 pm. (hora peruana), es decir, media hora después de lo que se programó.

Chile vs. Argentina: probables alineaciones

Argentina: Franco Armani - Nicolás Figal, Nicolás Otamendi, Marcos Rojo, Marcos Acuña - Roberto Pereyra, Leandro Paredes, Nicolás Domínguez - Lautaro Martínez, Paulo Dybala y Lucas Alario. DT: Lionel Scaloni.

Chile: Claudio Bravo - Oscar Opazo, Igor Lichnovsky, Paulo Díaz, Alfonso Parot - Charles Aránguiz, Claudio Baeza, César Pinares, Diego Valdés - Alexis Sánchez y Eduardo Vargas. DT: Reinaldo Rueda.