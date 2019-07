Chile vs. Argentina EN VIVO por la Copa América 2019: Revisa aquí canales y links de la transmisión 

Tras disputar las últimas dos finales continentales, Chile y Argentina se verán las caras en la Copa América 2019 para definir el tercer puesto de la competencia. El premio consuelo para que cerrar el torneo al menos con la medalla de bronce colgada en el pecho. El partido se disputará este sábado 6 de julio desde las 14:00 horas (Perú y Colombia) y será transmitido por los canales América TV, DIRECTV Sports (en todo Latinoamérica), TVN, CDF HD y TyC Sports. En Estados Unidos, será emitido por Telemundo Deportes y Globo TV Internacional.

Chile y Argentina no se quieren ir de tierras brasileñas si una última victoria en la Copa América 2019, y por tal se citarán en Sao Paulo este sábado con horario de las 16:00 horas en Buenos Aires y Montevideo (15:00 horas en Santiago). El encuentro tiene sabor a revancha para ambas selecciones que disputaron las finales del 2015 y 2016 (Centenario).

La selección chilena confía en recuperar el paso en la Copa América 2019 y hacerle pagar los platos rotos a Argentina. La 'Roja' cayó sin atenuantes ante Perú por 3-0 en semifinales y se despidió del sueño del bicampeonato continental. Quedó en segundo lugar en el Grupo C y eliminó a Colombia en cuartos de final. Ahora, anhela el tercer puesto.

La Argentina de Lionel Messi es el mejor ejemplo de una selección que ha tenido un ascenso en su nivel futbolístico en la Copa América 2019. Tras debutar con una derrota (2-0) frente a Colombia y empatar en la siguiente fecha contra Paraguay (1-1), sacó adelante los partidos contra Qatar y Venezuela por 2-0 cada uno. En semifinales complicó a Brasil aunque fue derrotado por 2-0.

Este partido entre Chile y Argentina por la Copa América 2019 servirá para conocer qué es lo último que puede dar cada selección en la competición. De la 'Roja' se espera haga prevalecer las dos finales ganadas en el 2015 y 2016, mientras que la 'Albiceleste' quiere confimar que su recambio generacional va por buen camino.

Chile vs. Argentina: ¿Quiénes serían los posibles titulares?

Chile: Arias, Isla, Medel, Maripán, Beausejour, Aránguiz, Pulgar, Vidal, Fuenzalida, Sánchez y Vargas.

Argentina: Armani, Foyth, Pezzella, Otamendi, Tagliafico, De Paul, Paredes, Acuña, Messi, Martínez y Martínez.



Chile vs. Argentina: ¿A qué hora se disputa el encuentro?

México - 14:00 horas

Ecuador - 14:00 horas

Perú - 14:00 horas

Colombia - 14:00 horas

Venezuela: 15:00 horas

Bolivia - 15:00 horas

Chile - 15:00 horas

Paraguay - 15:00 horas

Argentina - 16:00 horas

Uruguay - 16:00 horas

España - 21:00 horas

Chile vs. Argentina: ¿Qué canales transmiten el partido de la Copa América 2019?

Argentina DIRECTV Play Deportes, TyC Sports Argentina, TyC Sports Play, DIRECTV Sports Argentina

Bolivia Bolivia TV, Tigo Sports Bolivia

Brasil GloboEsporte.com, Globo, SporTV, SporTV Play

Canadá TSN GO

Chile Canal 13, DIRECTV Sports Chile, DIRECTV Play Deportes, TVN, CDF HD

Colombia DIRECTV Play Deportes, Caracol Play, Caracol TV, DIRECTV Sports Colombia

Costa Rica Repretel En Vivo, Sky HD

Ecuador DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Ecuador, Teleamazonas, Canal del Futbol

Francia beIN Sports 2, beIN SPORTS CONNECT

Alemania DAZN

Guatemala Sky HD, TeleOnce Guatemala, Chapin TV

Italia DAZN

Japón DAZN

México Blue To Go Video Everywhere, Sky HD

Panamá Sky HD, TVMax 9, RPC Canal 4

Paraguay Tigo Sports Paraguay, RPC

Perú América TV, América TVGO, DIRECTV Sports Peru, DIRECTV Play Deportes

España DAZN Spain

Estados Unidos Globo TV Internacional, ESPN+, NBC Sports Live Extra App, Telemundo Deportes En Vivo, Telemundo

Uruguay TCC, vera+, DIRECTV Sports Uruguay, DIRECTV Play Deportes

Venezuela DIRECTV Play Deportes, TVes, Venevision, DIRECTV Sports Venezuela